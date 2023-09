Ferviente recibimiento al joven paranaense consagrado campeón mundial de bochas

Al grito de ¡dale campeón!,fue recibido por la comunidad educativa del Instituto Nuestra Madre de la Merced, este miércoles en el Centro Asturiano de Paraná, registróCasacas de la Selección Argentina, bombos, brillitos y banderines formaron parte del ferviente recibimiento que tuvo el flamante campeón mundial en la categoría U18 del certamen juvenil de bochas que se disputó en Argelia“Es una emoción muy linda, es hermoso y no me lo esperaba, pero estoy más que contento”, destacó Carmelo ay se mostró visiblemente contento de estar con sus amigos.“Las bochas son un deporte del que, si bien no se tiene mucho conocimiento y dentro del país no se juega mucho, saliendo del país sí se juega mucho y es deporte como cualquiera”, destacó al comentar que, desde principio de año, se preparó para ir a competir y, una semana antes, concentró en San Guillermo (Santa Fe) con el equipo.sentenció.“Fueporque ni siquiera había viajado en avión, pero se aprenden muchas cosas sobre el juego y sobre la vida también porque conocí otros lugares y fue una experiencia muy linda, hermosa”, reveló Carmelo respecto a la competencia internacional. Y agregó: “Sorprenden las culturas, las comidas, las formas en las que se maneja allá. Estuvimos en un complejo olímpico durante dos semanas y me llamó mucho la atención el nivel de seguridad”.“Lafue algo muy lindo, cuando dieron las medallas a la Selección, sacaron la foto con todo el grupo y fue muy hermoso”, repasó. Carmelo viene de ganar la final de Tiro de Precisión a Croacia por seis puntos de diferencia. “Cuando caiga, será muy hermoso”, reconoció., destacó. Y en relación a sus proyecciones, mencionó “el esforzarse y ganar en otras disciplinas” porque, si bien jugó en una, se disputan varias más.Consultado a Carmelo por la asociación que se hace de las bochas como un juego practicado solo por los adultos mayores, éste sentenció que esa es “una idea errónea que se tiene del deporte porque hace diez años que es muy diferente, porque se juega por categorías, por edades, por divisiones, ha crecido mucho y sigue mejorando”.Finalmente,De hecho, Ian, uno de sus compañeros, valoró que Carmelo “es un genio que nos dejó sin palabras y nos dio una alegría enorme”. “Le tenemos mucho cariño y siempre lo acompañamos”, destacó.“Es muy buen amigo, siempre está cuando lo necesitas y demás cosas que lo hacen ser una buena persona”, ponderó.“Lo seguimos de acá y estamos muy orgullosos de que nuestro amigo haya salido campeón del mundo, el mejor en lo que hace”, completó Joaquín, quien definió al flamante campeón como “tranquilo y humilde”.“Traten de cumplir sus sueños y nunca se rindan”, fue el mensaje que dejó otra de las compañeras del mejor del mundo en bochas.Y Carmelo agradeció “el recibimiento, por lo buen amigos que son y por el aliento y el acompañamiento”. “Sin su hinchada y su aliento, no hubiese sido lo mismo”, recalcó.La directora del Colegio Mercedarias, por su parte, dio cuenta de su orgullo por el logro de Carmelo. “Él siempre estuvo muy entusiasmado con este juego, es la segunda vez que viaja en el año y nos toca acompañar”.“A Carmelo lo tenemos desde 1º año y en cada viaje, antes de irse, fue el abrazo y la despedida;, ponderó al dar cuenta de la movida generalizada que se armó en la comunidad educativa. “Así es la escuela, si uno sale campeón, todos acompañamos”, reveló la directiva y explicó que la consigna es: “Mostrémonos y llamemos la atención con cosas positivas y hoy Carmelo demuestra eso, llamó la atención de todos sus compañeros por algo positivo”.