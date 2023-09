Nueva circulación en calles de barrio Santa Lucía: “Era una medida necesaria”

Así es el nuevo sentido de circulación de las calles

A partir de este miércoles rigen cambios en el sentido de circulación de varias calles del barrio San Lucía de la ciudad de Paraná. Las modificaciones, fueron consensuadas y planificadas entre los vecinos y la comuna.En diálogo con, Alicia Glauser, presidenta de la comisión vecinal, afirmó que “era una medida necesaria. Hace muchos meses que estamos trabajando con la Secretaría de Transporte y se estudiaron muchas maneras para llegar a esto. Tenemos escuelas, centros de salud en el barrio y todos los que vienen lo hacen en auto y se genera un amontonamiento porque ocupan ambas aceras y el medio de la calle queda muy angosto”.“También está la iglesia que es muy concurrente y los creyentes vienen y estacionan en todos lados”, mencionó. Además contó que se logró la remoción de tres colectivos de larga distancia que estaban sobre calle Sattler, entre De Bueno y Miguel David, donde se habían registrado algunos accidentes.Glauser entendió que los cambios no les generarán inconvenientes a los vecinos, a lo sumo “tendrán que dar una vueltita para entrar y salir” en aquellas calles que quedaron con un solo sentido para circular. “El barrio no es enorme, y estamos contento”.Durante esta mañana “habrá inspectores para dar indicaciones a los vecinos y hay cartelería. Ayer salimos a volantear y nos fue re bien porque nadie nos dijo que estaba mal. Algunos se irán a enojar unos días pero pedimos una comprensión, que sean más solidarios con el resto”.“Las calles angostas que son dos o tres más fundamentales pasan a ser de una sola mano”, remarcó.Finalmente, Glauser opinó que “no es una medida contradictoria para los vecinos, es una medida a favor de la vida de todos los que vienen al barrio, les pedimos que no se enojen y lo tomen con alegría”.de oeste a este.de este a oeste entre Victorio Camerano y Avenida Ramírez.doble sentido de circulación entre Avenida Ramírez y Roberto Sattler.de este a estede oeste a estede norte a sur entre Salvador Calí y Mario Abel Amaya.de sur a norte entre Luis Fusari y Salvador Calí. Doble sentido de circulación entre Alfredo Palacios y Luis Fusari.doble sentido de circulación entre Amaya y División de los Andes.doble sentido de circulación entre División de los Andes y Camerano.doble sentido de circulación entre Jorge Newbery y Mario Amaya. Sentido de circulación de Sur a Norte entre Mario Amaya y Salvador Calí.doble sentido de circulación entre Av. Ramírez y División de los Andes.sentido de circulación de Noroeste a Sudoeste entre División de los Andes y Jorge Newbery.