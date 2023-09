Producción hortícola en Paraná: saber de dónde viene y cómo se produce

Escalante: “Produzco y entrego verduras al mercado ‘El Charrúa’”

Opinión de los panelistas:

El Parque Hortícola de Paraná el área más grande de la provincia dedicada a la horticultura bajo invernadero, pero también produce a cielo abierto y el apoyo de la comuna, es decisivo. Además, la capital entrerriana cuenta con otros dos polos hortícolas en los que se trabaja de forma privada y están ubicados en la zona de El Brete y en El Paracao.En 2021, la producción en el Parque Hortícola de Paraná, trepó a 730 toneladas, diversificadas en 22 especies. En verano, el 80% de la lechuga que se consume en la ciudad, es cultivada en el predio del Acceso Norte.A partir de ciertas mejoras, se busca superar el récord de producción de acelga, lechuga, rúcula, repollo, brócoli, remolacha, tomate y zapallitos que producen anualmente en el Parque Hortícola.Se sabe que es un valor muy importante, que las verduras que se consumen en la ciudad, sean producidas a menos de 10 kilómetros de nuestros hogares.Sin embargo, el consumo de verduras en Paraná no guarda relación con el volumen de la producción local y se estima, un abastecimiento total de frutas y verduras locales, que apenas alcanza al 20% del total.Los horticultores tienen a su favor que crece la cantidad de consumidores con hábitos marcados por la exigencia de calidad en lo que comen. La tendencia es que se buscan alimentos saludables y contribuir a reducir el impacto ambiental, mediante el consumo de productos locales. De esa manera, también se logra minimizar las pérdidas y desperdicios.Los productores luchan contra diferentes inconvenientes y a ello, se suma la falta de incentivos a la producción que multipliquen la cantidad de horticultores.En 2022, la horticultura de Paraná sufrió un fuerte impacto de la inédita sequía y las altas temperaturas. Pasado el verano, llegó el frío y las heladas entre mayo y julio, también destruyeron gran parte de los cultivos, lo cual afectó a consumidores y en gran medida, a los propios productores.El tema fue debatido en, programa que se emite por. En ese sentido, Fabián Escalante, productor hortícola de Paraná, manifestó: “Produzco y entrego verduras al mercado ‘El Charrúa’. El trabajo laboral diario es levantarse temprano, donde en verano es a partir de las 6 horas, mientras que en invierno hay que esperar a que se levante la helada, es decir, como a las 8 o 9 horas”.Asimismo, sostuvo: “Arrendamos el lugar al municipio. En la actualidad, está cambiando mucho el clima y cuesta cada vez más producir, donde a pesar de que, no hay mucho invierno, hace cada vez más calor. El verano pasado, por ejemplo, no tuvimos lechuga debido al excesivo calor que hubo”.Además, agregó: “Plantábamos a la mañana y a la tarde estaba todo cocinado. No había riego que aguante, donde la cubríamos con media sombra, pero no resistía”.“El verdulero busca en Santa Fe porque tiene un precio más barato ya que viene de afuera. No buscan la verdura local. En la actualidad, se trabaja más con la familia y a veces se toma gente, pero para cosechar nomas”, indicó.“Si el verano es lluvioso, la verdura va a escasear porque el que tiene bajo cubierta puede llegar a cubrir algo, pero el que lo tiene al aire libre se le pudrirá todo. La lechuga en verano tarda un mes en crecer y en invierno 45 días”, cerró.Mario Den Dauw, director de la Agencia Periurbana perteneciente a la Municipalidad de Paraná, por su parte, expresó: “La feria es el espacio del municipio donde se comercializa parte de la verdura hortícola. Las políticas en esta gestión son, por un lado, el productivo ya que mejoramos mucho el parque hortícola, el cual es una iniciativa que se hizo en 1993 durante el gobierno de Julio Solanas”.En ese contexto, añadió: “Para la gente que invertía, salió una alternativa de hacer horticultura bajo cubierta donde se destinaron 15 hectáreas. Las zonas tradicionales de horticultura en Paraná son El Brete y el Paracao, en la cual se encuentran las familias que están hace 100 años”.A su vez, señaló: “En esta gestión hicimos como primer paso, una inversión importante en proveer de agua de riego a todos los productores. En este momento, tenemos para 1 millón de litros por día, es decir que podemos regar todo el Parque Hortícola. La otra cuestión, el cual era uno de mis objetivos principales, fue hacer una nueva ordenanza porque estaban desactualizado los paradigmas actuales de producción".“Hoy tenemos 34 hectáreas de las cuales casi 29 son de superficies productivas, donde incrementamos en un 40% y trazamos nuevas calles, es decir, se amplió el Parque Hortícola dándole un potencial mucho más grande”, acotó.“En el año 2021 medimos por primera vez la producción junto con dos pasantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y produjo 730 toneladas de verduras y hortalizas, es decir, una producción importante”, afirmó.“El otro objetivo de la Agencia Periurbana es intervenir en un sistema de comercialización distinto que son las ferias y lo que tiene que ver con la economía social y solidaria. La Feria Periurbana se realiza los domingos, pero tenemos otras tres más durante la semana, que son el mercado ‘En tu barrio’ y ‘Tu mercado’, los cuales son dos instancias donde el productor va a comercializar”, comentó.“La decisión en la actual gestión fue hacer una ordenanza, el cual da un contrato de derecho de uso por diez años a los productores y cada cinco años lo pueden renovar, en caso de cumplir con las condiciones fijadas. En segundo lugar, están obligados a tener el 100% de su superficie en producción”, contó.“Otra política de estado que se está desarrollando es hacer el parque agroalimentario de Paraná, el cual uniría al Parque Hortícola actual y al mercado concentrador ‘El Charrúa’ en un traslado que tendría otro lugar”, dijo.“Eso trae emparejado destinar 200 hectáreas que están en la zona de El Brete para que se incentive fuertemente la horticultura. Entendemos que la producción local es muy importante por el precio, la calidad, cercanía y la relación que existe entre el productor y el consumidor, para generar otro tipo de relaciones y otro sentido de pertenencia con esa producción”, declaró.“Hay distintas cuestiones, primero que es una producción muy influida por el clima y es difícil armar la cadena hortícola. En el Parque Hortícola, en esas 730 toneladas de 2021 teníamos 22 especies distintas con diferentes sistemas de producción como a campo o bajo cubierta”, indicó.“Con la Municipalidad estamos iniciando la producción hidropónica, el cual es otra calidad, producto y forma de producir. No hay un relevamiento que nos permita decir cuánto se produce en el resto o lo que está por fuera”, sostuvo.“En ‘El Charrúa’ siempre está el dato de que entre el 15% o 20% de lo que se comercializa, es de Paraná y el resto de Santa Fe. Las verduras en Santa Fe son más baratas porque es un mercado desarrollado de otra manera y hay otra escala de productores”, expresó.“Empezamos a aplicar las nuevas ordenanzas y los lotes que queden desocupados, los cuales no serán muchos, se publicaran donde la persona comprará el pliego, presentará el proyecto que quiera y el Consejo Asesor, integrado por el INTA, SENASA, Dirección Agropecuaria de la provincia, Agricultura Familiar, los productores y un representante de los trabajadores del parque hortícola, decide a quien se le da”, declaró.“Nos estamos acomodando al cambio climático donde no podemos luchar contra eso sino buscar alternativas. La pérdida de producción en el campo durante el año pasado fue del 60%, mientras que bajo cubierta fue del 40%”, aclaró.“También, estamos trabajando con hidroponía, una inversión importante desde la Municipalidad para, asociado con un productor, generar un fondo con el objetivo de promocionar este tipo de producción, el cual es muy importante porque se trabaja parado, en una mesada limpia que le da alternativas a otra población que quiera desarrollarse”, manifestó.“El que quiera comprar verduras en el parque hortícola puede ir al mercado ‘En tu barrio’ y en la Feria Periurbana, todos los domingos desde las 9 hasta las 13 horas en el Acceso Norte”, concluyó., opinó: “Tengo una sensación de que después de la pandemia la gente agarró el oficio de hacer una huerta en un balcón de la casa, como una cuestión de entretenimiento u oficio”.En tanto,contó: “Doy garantías de que la verdura en las ferias es muy fresca, donde todos los productos tienen una trazabilidad muy cercana y no se escapa nada del radar”.Asimismo,comentó: “Tendría que ser una política de estado y sería mucho más interesante si lo defendemos entre los ciudadanos”.Por último,indicó: “Tengo un amigo productor que tiene su producción en Santa Fe y la comercializa en Paraná por una cuestión de rentabilidad”.