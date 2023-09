Reclamo por desborde de cloacas en calle Tucumán: la respuesta de la comuna

Vecinos de la zona de calles Tucumán, Tejeiro Martínez y Alameda de la Federación de la ciudad de Paraná expresaron su preocupación por los desbordes cloacales que se han registrado desde hace unas semanas.Sobre lo que sucede, Rubén Cabrera, presidente de la Comisión Vecinal Parque Urquiza, dijo aque “el problema de las cloacas, viene de muchos años y hace un mes y medio cuando nos anoticiamos de la obra de pavimentación, pensamos que se iban a realizar los trabajos de reparación del sistema cloacal como lo habíamos solicitado”.“Pero por boca de la gente que estaba realizando la obra nos enteramos que simplemente se iba a cambiar el pavimento original y que se iba a reparar la cañería de agua”, acotó. Ante ello, enviaron una nota a la comuna solicitando que se verifique el sistema cloacal para su eventual reparación, pero hasta el momento no tuvieron contestación.“El sistema cloacal es muy viejo, hay reparaciones de material que no se pueden compatibilizar y en esas uniones ocurren los desmanes que estamos percibiendo, que es el taponamiento de la red cloacal y las consecuencias emergentes en los domicilios particulares de muchos residentes de la zona”, mencionó Cabrera. En este sentido, destacó que los trabajadores que llevan adelante la obra “trataron de arreglar y cambiaron algunos caños, pero se trata de una cuestión estructural de un sistema, que ya no da más respuestas por su antigüedad, y que requiere el cambio total de la cañería, lo cual no se ha llevado a cabo”.Tras el reclamo de los vecinos por los desbordes cloacales, el ingeniero civil Sebastián Arduino, coordinador de la Subsecretaría de Obras por Contratación, explicó que en la zona “se hace el reemplazo de la cañería de agua que era añeja por una cañería de PVC junto con sus conexiones domiciliarias, posteriormente se hizo un saneo completo de la calzada y la repavimentación de hormigón”.“En la zona había muchos problemas de agua y se decidió intervenir porque había muchas pérdidas que por los caños viejos se reflejaban en el pavimento”, expresó.“Dentro del marco de esta obra, la cloaca no se intervino ni tampoco se trabajó en las profundidades en las que se encuentra la red cloacal”, aclaró el ingeniero.“Una vez que se complete la parte de agua con las conexiones domiciliarias se va a fresar el asfalto y hacer la reencarpetada; desde Garay hasta Alameda se hace todo de hormigón y desde Garay hasta Malvinas se hace un fresado y una carpetaLa obra abarca todo el sector del centro, generalmente las obras de bacheo van por sectores”.