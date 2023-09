Alumnos juntaron dinero para realizar viaje de egresados: “Se siente el orgullo”

Realizar un viaje de estudio se ha vuelto una odisea para muchas familias. Pero para los alumnos de la Escuela Secundaria Nº 18 “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas” no hubo excusas. Vendieron pizzas, lavaron autos y cortaron el pelo con el fin de poder viajar a Chapadmalal. Ya habían conseguido solventar la estadía y ahora lograron recaudar el resto.En diálogo con, una de las chicas comentó: “”.”.“Trabajamos y nos costó mucho. Gracias al esfuerzo de cada uno, se pudo dar este momento”, dijo un joven estudiante. “”, remarcó.Una de las chicas que estaba con la valija lista para subirse al micro, comentó cuáles son sus sensaciones del viaje: “Con ganas de divertirme un montón y pasarla bien”.Por último, la adolescente resaltó el trabajo consumado: “Hubo mucho trabajo y se siente el orgullo. No me creía capaz de trabajar tanto y poder lograr este objetivo. Esto fue todos los días una constante lucha. Estoy muy orgullosa”.