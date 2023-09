Le robaron bicicleta con la que ayudaba a su mamá: el mensaje del niño al ladrón

Un hombre le robó la bicicleta a un niño en Paraná ?? pic.twitter.com/CsRFv8z8Xj — elonce.com (@eloncecom) September 25, 2023

El domingo por la mañana, un delincuente le robó la bicicleta a un niño cuando estaba jugando cerca de su casa. El sujeto lo abordó, tras empujarlo le dijoy se fue rápidamente con el rodado.El lamentable caso, ocurrió en calle Silvia Marzo de Chapino, a metros de calle Ramiro Maradey de la capital entrerriana. Tras el hecho,dialogó con la mamá, Paola, y el niño, Elián, al que le robaron la bicicleta.Tras escuchar el relato de su hijo, la mamá rápidamente salió a la vereda y comenzó a buscar al sujeto que le había robado la bicicleta, pero no encontró nada. “El ladrón se esfumó y buscamos, junto con los vecinos, por todos lados, pero no lo encontramos”, dijo Paola al detallar que llamó la División 911 y posteriormente realizó la denuncia.“Los policías se movieron y algunos comentaron que vieron la bicicleta por el barrio San Agustín, pero no supimos mucho más al respecto”, dijo al señalar que “da mucha impotencia porque al ver el video te das cuenta que no lo podés proteger”.“Si bien fue algo muy feo, afortunadamente al Elián no le pasó nada, solo fue el susto que vivió y la pérdida del daño material”, mencionó al sumar que tiene un emprendimiento de venta de milanesas y Elián con su bicicleta colaboraba a entregar los pedidos. “El aprendía mucho y nos ayudaba”, relató la mamá con lágrimas en los ojos.“A Elian le dijimos que estas cosas pueden pasar no fue culpa de él, pero estaba muy apenado. Anoche tuvo pesadillas”, contó al tiempo que agregó “nos gustaría vivir más tranquilos, pero estas cosas pasan. Es algo que duele mucho, porque las cosas cuestan y acá hay gente de buen corazón”.En esta misma línea, Paola destacó que, en el último tiempo, “vecinos subieron el robo de ruedas de sus autos, ocurrió durante la noche”.

Lo que hizo el ladrón no se hace

En el video al que accedió Elonce se puede ver que el pequeño transitaba libremente por calle Silvia Marzo de Chapino, a metros de calle Ramiro Maradey, cuando se cruzó con un sujeto. Pocos metros más adelante, empezó a correrlo, lo empujó para tirarlo de la bicicleta y posteriormente emprendió la huida.Tras el robo, Elián en declaraciones a Elonce, contó que “a la bicicleta la usaba mucho. Cuando me robaron me asusté m porque me empujaron y me dijeron. No entendí que quería hacer, le decía que era mi bici y no pude reaccionar más”“A la persona que me robó, le diría que lo que hizo no se puede hacer”, expresó el niño a la vez que le agradeció a su mamá por haberlo consolado.