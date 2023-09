Empleados festejan su día: hoy será casi nula la actividad comercial

Festejos en el camping

El martes 26 de septiembre se conmemora el Día del Empleado de Comercio. Sin embargo, se acordó a nivel nacional no brindar atención al público hoy, lunes 25.Será una jornada de celebración y, como ha sucedido en años anteriores, se prevé que la gran mayoría de los negocios estén cerrados, incluyendo las grandes superficies como los hipermercados.Sobre cómo funcionará el comercio en la capital entrerriana, Daniel Ruberto, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, dijo a Elonce que “todos los comercios que están en la convención colectiva 130/75 tienen que cerrar sus puertas y en Paraná cierran empresas importantísimas a nivel nacional como Carrefour, Cencosud, Dorinka (ex Walmart), Coto, los comercios de la peatonal, y todas las cadenas de electrodomésticos. La opción es cerrar, sí o sí”.En este sentido, recordó las fechas en el año en las cuales los empleados de comercio no pueden ser convocados a trabajar: 1º de enero, 1º de mayo, 26 de septiembre y 25 de diciembre. “Esto es bueno porque tenemos la certidumbre que todos los otros días nos pueden convocar y a cualquier hora”, indicó.Por su parte, Mario Mansilla, secretario de asuntos gremiales del SEC, invitó a todos los empleados de comercio a participar del festejo que tendrá lugar hoy en el camping del sindicato. “Es nuestro día para poder descansar, despejar la cabeza y disfrutar”, dijo y adelantó que habrá cerca de 50 premios, entre ellos motos, televisores, dinero en efectivo y la presentación de la banda local “Inefables” y el cierre con La Contra.“A partir de las 10 las puertas del sindicato y del camping van a estar abiertas”, indicó.Finalmente, Ruberto aclaró que el almuerzo “es a la canasta, el sindicato pone una bebida para cada uno de los afiliados, hay que llevarse para comer porque es imposible prever la cantidad de gente”. Elonce.com