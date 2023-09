Barrios de Paraná celebraron la llegada de la primavera con los niños

Paraná Miles de paranaenses disfrutaron de la Feria de Colectividades en Sala Mayo

Inició la primavera en Argentina y los barrios de Paraná no quisieron perderse la chance de regalar una sonrisa a los más pequeños este domingo.Es el caso del barrio Las Flores, donde hubo una flota de seis camiones que se acercaron para darle los obsequios a los niños. Contó con un DJ en la plaza.Gustavo Verdún, nuevo presidente de la subcomisión, dialogó cony manifestó: “Estamos organizando el Día de la Primavera con los chicos ya que no pudimos festejar el Día del Niño por las elecciones”. Además, agregó: “Recibimos mucha ayuda gracias a Dios”.Por último, aclaró cómo está el barrio y cuál serán sus propósitos: “Todo esto es nuevo. Se hizo con el Promeba y ahora asumimos nosotros. Lo que queremos es trabajar para el barrio y tratar de mejorarlo lo más posible”.Luciana, que es referente del barrio, acotó a Elonce que fue un éxito la actividad: “Vinieron un montón de niños. No creíamos que iba a haber tanta gente. Todos los niños se pudieron llevar regalos y golosinas. Ahora vamos a sortear una súper torta que nos regaló una panadería”.En este caso, el evento contó con una colaboración especial: “Esta es especial porque recibimos alimentos no perecederos para el merendero multicolor”.