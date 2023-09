Homeopatía: los beneficios de “medicina individualizada” y tratamiento personal

Motura: “Nací dentro de la homeopatía por mi familia”

La homeopatía es una rama de la medicina, es una opción más. No es una medicina complementaria, es una medicina en sí misma.Descalificada, criticada y denostada por los organismos internacionales de salud, la Homeopatía se abre camino como terapia calificada que ha obtenido excelentes resultados y ofrece opciones naturales para prevenir enfermedades o, devolver la salud.Médicos especialistas en la disciplina, describen al homeópata como “el médico de cabecera, el que une todas las piezas del rompecabezas para curar holísticamente”.Además, marcan como una premisa que, a un buen homeópata, no hay nada que no le interese de su paciente como “individuo”. De ahí, que se denomine a la “homeopatía”, como “medicina individualizada”, ya que es la condición esencial para brindar la respuesta terapéutica del ser viviente al que se trata para que recupere su salud.Entre las diferencias que se plantean con la medicina tradicional, un médico y ex titular de la Asociación Médica Homeopática Argentina, dio un ejemplo muy claro:“Si vienen al consultorio 10 pacientes con una úlcera gástrica, los 10 pacientes se van a ir con un remedio distinto. En alopatía, los 10 pacientes se van con el mismo medicamento, porque no hay individualización. Por eso hay que conocer muy bien al paciente”, afirmó.Para dar cuenta del crecimiento de la Homeopatía, se puede decir que, en muchos países, la homeopatía sigue siendo muy popular. Por ejemplo, en Francia, la mitad de la población se atiende con homeopatía.Mientras que, en Estados Unidos, la prestigiosa agencia gubernamental de administración de Alimentos y Fármacos (FDA), permite la venta libre de los medicamentos homeopáticos, no se necesita prescripción y, no se necesita receta.El tema fue debatido en, programa que se emite por. En ese sentido, Giraldo Néstor Motura, médico cirujano y naturista, manifestó: “Nací dentro de la homeopatía por mi familia y, sobre todo, por mi abuela que era de Austria, naturista y vegetariana, entonces tengo una tradición. Además, trajo libros que están escritos en alemán gótico, que es más difícil para traducir”.“Cuando tenía entre 6 o 7 años, tuve la garganta inflamada, donde mi madre me lleva para que me den el certificado de ingreso al primer grado y el medico dice que hay que operarme, pero mi mamá le contesta que tuve fiebre, entonces pide que me traigan la semana que viene”, comentó sobre una anécdota.“Le pregunto a mi madre si me iba a operar y me dice que no, que vamos a ir a la farmacia ya que traen el remedio homeopático. Allí me dieron para tomar una varita carbónica y no tuve nunca necesidad de operarme, donde siempre estuvimos dentro de estas terapias. En lo personal, jamás probé el alcohol y tampoco el tabaco”, acotó.Con respecto a la grieta sobre recetar medicamentos químicos de la farmacología tradicional, contó: “Cada uno tiene su criterio, pero lo que pasa es que se mueve una gran industria detrás, que es el consumo. El 17 de diciembre de 2022 cumplí 60 años de médico y nunca tuve necesidad de tomar antibióticos, ya que siempre busqué otras variantes”.“Actualmente, no preciso anteojo para leer libros por los lisados, el cual es otro tipo de terapia que consiste en desarmar y armar dentro de un organismo. Hace más de 30 años que lo fabrico y es como si fuera un trasplante”, remarcó.“La homeopatía es una de las terapias que usa el símil, pero fuera de ella está la herboristería, la acupuntura, donde pensaba ir a China, pero no pude por la pandemia”, sostuvo.“La dieta, la gimnasia y tratar de estar tranquilo. Tenemos una programación interna que viene del hombre de las cavernas, el cual consistía en agredir o escapar, y para eso precisaba moverse. El motor humano necesita glucosa y tiene la insulina, es decir que nuestra vida civilizada es distinta. Una persona va con el auto, hace una mala maniobra, lo insultan de arriba a abajo y se pone nervioso, donde no agrede ni escapa, por lo que queda adentro de uno mismo, ahí se encuentra la génesis de tanta diabetes”, comentó.“Una vacuna puede llevar 12 años, donde ahora los supuestos laboratorios reconocieron que es una especie de experimento apurado por la gente. Mauro Viale falleció porque estaba con el virus y nunca se puede vacunar a una persona que tiene la enfermedad, ya que le meten otro enemigo. Se ve que lo manejaron gente inexperta”, señaló.“Para la hernia de hiato hay que tratar de desinflamar. En este caso, subió la parte del estómago y tiene una segregación de jugo gástrico superior al del esófago, lo que suele pasar. Puede ser una operación brava, donde hay que contemplar el asunto y ver las posibilidades, ya que hay que trabajar entre corazón y pulmón, no es tan fácil”, remarcó.“Hay que ver la clase de anemia que es, porque hay una que consiste en la falta de hierro y otra que es la talasemia o hereditaria, debido a que es la del italiano del sur porque está con el máximo de oxígeno que puede haber. El glóbulo rojo es un changuito de supermercado ya que carga oxígeno, se lo lleva a la célula que es el alimento. Pero el que está a orillas del mar tiene tanto oxígeno que, si esa persona se va a Bolivia, va a precisar más glóbulos rojos y por eso se produce el apunamiento. Tenes que estar un tiempo hasta que elabora y esa es la anemia de la talasemia”, afirmó.“Los triglicéridos tanta importancia no tienen. Hay que ver que es lo que usa la persona para medir los triglicéridos, ya que es como el colesterol. Cuando me recibí en 1962, el colesterol era normal hasta 250, después se bajó la cifra. Hay que ver una relación entre el colesterol total y el HDL que es el bueno, donde si es menor que el 5,5 no hay problema. Hay que ver si los triglicéridos están tan altos o no, ya que ahí influye la dieta con manzana verde, que es lo que más baja el colesterol”, indicó.“Un lisado es tomar un órgano de un animal, como por ejemplo el globo ocular, donde se lo deshidrata, desarma y el polvo de horno en forma de capsula se lo puede dar o inyectar también, pero es más problema porque es caro”, remarcó.“Hay cálculos en el uréter donde se puede hacer una operación, pero hay unos comprimidos o globulitos que se llaman cálculos renales. También, hay dos tipos de rompe piedras porque el cálculo se pega al riñón o uréter y tiene una polaridad distinta, donde el riñón es positivo, mientras que el cálculo es negativo, entonces uno le da un cálculo con mayor polaridad y lo saca, mientras que otra para que lo disuelva”, dijo.“Esos cálculos en un nene de 12 años se pueden dar por la dieta, a lo mejor mucha leche y mucho consumo de calcio, también por ser personas que generan cálculos renales”, añadió.“Cada cigarrillo que una persona fuma, se reduce la arteria durante 47 minutos a la mitad. Por eso, un diabético que fuma hace muy mal”, contó.Con respecto a la diabetes y el síndrome de piernas inquietas, expresó: “Influye mucho la parte nerviosa y circulatoria, donde hay que darle lisado de venas, hacerle un tipo de masajes, tratar de dormir con las piernas más altas que el resto del cuerpo. Hay muchas técnicas para alivianar la sangre que se encuentra en esa parte del cuerpo”.“Hago una cosa muy simple que es ponerme en el lugar del paciente, entonces uso todo lo que puedo y quizás me falte mucho por aprender, donde voy a morir sin haber aprendido todo. Lo que sé es poco al lado de lo que ignoro”, reconoció.“Si a una persona le duelen las piernas o tiene una atrofia en los músculos, y es un remedio químico, cuanto antes lo deje mejor. Ahora, si es otro remedio que le creó dependencia, no se lo puede cortar de golpe. Hay productos que son adictivos y es el gran negocio de los laboratorios. La puerta de entrada es enorme con respecto a la de salida”, señaló.A su vez, se refirió a una persona con dolencias en la cintura: “Habría que ver a qué se debe, donde podría ser la cuarta o quinta lumbar que son las más comunes. También, hay que ver en qué trabaja. Para tomar hay muchos remedios, pero la mejor cura para la parte ósea o muscular es la natación”.“Hay muchos que dicen dar homeopatía y dan anfetamina. Mi título es médico cirujano y luego hago la especialidad que quiero, donde durante un tiempo hice psiquiatría, cirugías en el hospital de Córdoba y era jefe de clínica médica, en el cual hice las tres disciplinas básicas”, destacó.“Hay una escuela de homeopatía donde se la puede estudiar, en Buenos Aires sobre calle Juncal 2884. Dentro de la homeopatía hay dos tendencias, la unisista que busca con un solo remedio curar, la cual es buena, pero lleva mucho tiempo y es más para Buenos Aires, mientras que en el interior es preferible la complejista ya que se usan varios remedios y tenes más posibilidades de curar”, argumentó.Acerca de la insuficiencia renal crónica, señaló: “La persona tiene que hacer una dieta vegetariana, donde hay que dejar de lado la carne. Mi padre todos los días en ayuna tomaba el jugo de un limón con un diente de ajo”.Sobre el aceite de cannabis, remarcó: “No está registrado. En la farmacia que tiene mi hija no lo preparamos porque no está reglamentado debido a que está fuera de la ley. Cuando fui a Uruguay, vi yerbas que tenían un 10% de cannabis, la probé y dormí un montón. Deduzco que fundamentalmente es un tranquilizante. Para los chicos con epilepsia, dicen que anda bien pero no los cura ya que es una ayuda más. Hay uno en Rosario que prepara la misma Universidad, el cual es creíble”.“Para la artrosis múltiple hay que hacer un tratamiento combinado de acupuntura, rehabilitación, tranquilizar a la persona, chequear si le falta calcio, entre otras cuestiones, pero no es fácil. La misión del médico se basa en tres cosas, en primer lugar, curar, después calmar y por último consolar”, concluyó.