Se inaugura la plaza Mujeres Entrerrianas con música en vivo, deporte y juegos

Este domingo se inaugura la puesta en valor de la plaza Mujeres Entrerrianas. Es parte del plan de obras del Municipio en plazas, parques y paseos del centro y los barrios. El objetivo de la gestión del intendente Adán Bahl es recuperar y sumar patrimonio de los paranaenses, además de brindar lugares cercanos al aire libre, de calidad y con los servicios necesarios.“La ciudad se transforma con espacios públicos de calidad para que los vecinos puedan disfrutar cerca de casa. A veces hasta hemos sido criticados por poner las plazas en óptimas condiciones, pero pensamos que hay gente que no tiene un patio o la posibilidad de llevar a los chicos a un club. Por eso, ver hoy las plazas renovadas y llenas de vecinos de todas las edades disfrutando, nos hace felices”, señaló Bahl.En cuanto a obras por licitación, se intervino en 25 plazas, parques, paseos y playones de la ciudad (con tareas terminadas o en ejecución, incluidas Plaza 1 de Mayo, Alvear, Parque Lineal Sur, Sáenz Peña, Eva Perón); y hay otras 9 en proceso de licitación.Respecto a trabajos realizados con personal municipal, el balance da unos 50 espacios mejorados que además luego se mantienen con tareas periódicas. Esto quiere decir que no solo se ha beneficiado a los miles de paranaenses y turistas que circulan a diario por el centro, sino también, a quienes viven y trabajan en los barrios, en las decenas de vecinales alcanzadas por este plan.El proyecto plantea un espacio moderno, accesible e innovador para el disfrute de paranaenses y turistas. Un verdadero punto de referencia como parque público urbano con nuevas áreas de permanencia, senderos, veredas, rampas y servicios, brindando seguridad y accesibilidad. Además, incorpora un nuevo arbolado que convive con las especies existentes, jardines y canteros, equipamiento, mobiliario e iluminación. También se construyó un módulo sanitario.Este domingo 24 de septiembre desde las 14.30 se inaugurará la puesta en valor, con espectáculos musicales de Dúo Andariego, DJ César Miani y Preguntale Aquel. También habrá deporte y actividades de guía, lúdicas y de entretenimiento en zona de juegos infantiles a cargo de Neurocea, clases de zumba, vacunación (COVID, antigripales adultos, antitetánica), promoción de salud y de los programas Separá y Bicivía. El evento dará cierre también a la agenda de actividades deportivas impulsada por los Complejos Terrazas Padel Club, Gimnasio Fit Park y La Masía la semana previa.La entrada es libre y gratuita. Organiza la Municipalidad con acompañamiento de las instituciones que participan. La plaza Mujeres Entrerrianas está ubicada en el predio del ex Hipódromo.Los espacios públicos verdes generan beneficios físicos, psicológicos, emocionales y ambientales. Aportan a las sociedades una oportunidad de oxigenación del cuerpo y la mente, con su vegetación y sus elementos para recreación de niños y adultos, con sus juegos y bancos para sentarse, a disfrutar con amigos. Con sus senderos para caminar y realizar actividades físicas.Pero además, tienen un valor social, ambiental, patrimonial y simbólico. Representan a cada sector de la ciudad, lo embellecen y funcionan como centros de reunión, de generación de lazos entre distintas generaciones y costumbres que valen la pena compartir. Son lugares de pertenencia, de ahí la importancia de recuperarlos y cuidarlos.