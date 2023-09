Romero: “La gestión que ha hecho Bahl hay que continuarla con el mismo ritmo”

La candidata a intendenta de Paraná, Rosario Romero, remarcó la relevancia de “formar parte” del actual gobierno municipal “a través de muchas personas allegadas que están con Beto Bahl y que pertenecen al mismo equipo político”.Acotó que la ciudad “hace muchas cosas con el gobierno provincial y plantear la continuidad de la gestión de Beto establece un compromiso con la ciudadanía de seguir con los tres ejes que son el orden, el volumen y calidad de las obras, junto con el desarrollo de la ciudad”.En los estudios de, hizo hincapié en que “al desarrollo de la industria le agregamos proyectos que se vinculan con lo social”.Además, adelantó que piensa “en fondos internacionales BID para hacer el colector cloacal sur y una planta de tratamiento de efluentes, porque hace a la salud de la ciudad. Es fundamental que al río lo cuidemos, es un tesoro. Hay que tratar las aguas que arrojamos al mismo”.Asimismo, consideró que hay “cosas muy lindas que se hacen y que se ven”, pero resaltó que “es muy bueno lo que se viene haciendo hacia abajo, como el reemplazo de cañerías, que se debe continuar. Se está construyendo una planta distribuidora sur que no estará completa en esta gestión, se tendrá que continuar” y que mejorará el servicio de agua potable.Por otra parte, se refirió al estado de la terminal de colectivos. Dijo que “hay que hacer una obra de mantenimiento urgente, por más que se avance en la construcción de una nueva” que, a su criterio, debería estar, por una cuestión estratégica, en la zona del Acceso Norte.Enseguida añadió que se inaugurará próximamente una parte dela nueva Circunvalación que “es excepcional para la ciudad, financiada por Vialidad nacional a partir de una gestión excelente de nuestro intendente Bahl”.“Las ciudades no solamente construyen con fondos propios, sino que además se hace con fondos nacionales y provinciales”, manifestó.Romero reiteró que “quiero continuar la línea de orden interno y en la ciudad con los servicios, de volumen y calidad de obras, como así también el desarrollo que tiene que ver con lo industrial, pero también el desarrollo humano que hay que trabajar intensamente en los barrios”.“La gestión que ha hecho Bahl hay que continuarla con el mismo ritmo”, enfatizó.Interrogada durante el programaacerca de por qué no está Gustavo Guzmán en la foto de la unidad, la candidata oficialista indicó que “él se excusó diciendo que tenía otra actividad, Vinieron Julio Solanas, Blanca Osuna y todos los sectores que participaron en la PASO. El peronismo está trabajando conjuntamente”, remarcó. E insistió: “La unidad se está dando en los hechos”.“Hay que ser generosos en el triunfo y el que no ganó tiene que sumarse por una actitud democrática”, afirmó.Finalmente, la actual ministra de Gobierno consideró que los dichos del candidato de gobernador, Rogelio Frigerio, acerca de que “las viviendas de Paraná, están todas enrejadas, la gente está enrejada y los delincuentes están libres”, se dan en el marco de “un coucheo que tienen, pero me animo a pensar siempre en positivo”.Enumeró que “se han instalado en la provincia 2.775 cámaras de video vigilancia, se está terminando en Paraná un 911 con 311 cámaras con las cuales rápidamente resolvemos todos los hechos que ocurren, pero no estamos en una situación de violencia. Yo camino la ciudad. Al tema de la inseguridad tenemos que tratarlo con mucha precaución y no tiene que ser utilizado como eje de campaña”, cerró.