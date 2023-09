Bahl sobre el plan de bacheo: “Son obras planificadas y con fondos propios”

El intendente Adán Bahl recorrió este jueves la obra de bacheo y repavimentación en calle Moreno y, en la oportunidad, brindó aun repaso general del plan de bacheo en zonas centro, parque, bulevares y barrios de Paraná.“Se dejó atrás la estigmatización que tenía Paraná con respecto a los pozos, porque pusimos orden y el dinero hoy está, y no solo trabajamos en el centro; ayer terminamos calle Marco Sastre desde División de Los Andes hasta Ramírez y hoy trabajamos en calles Intendente Brugo, Boero y Monte Caseros”, comunico Bahl y remarcó: “Son muchos frentes de obra”En la oportunidad, el intendente dijo reconocer las molestias que generan los frentes de obra entre los automovilistas, pero fundamentó: “Los trabajos se desarrollan con fondos municipales, con los impuestos que pagamos todos los que tributamos en la ciudad, y son obras para mejorar la transitabilidad, la seguridad y para vivir mejor”.En relación a la obra por calle Moreno, aclaró que el tránsito vehicular no fue interrumpido de forma permanente. “Se cortó media calzada y hoy se hace todo el raspado para que mañana empiece la carpeta y, por la tardecita, nos corremos para que se pueda transitar sin inconvenientes para molestar lo menos posible”, explicó Bahl al destacar: “Son obras intensivas y, si mañana no llueve, por la tarde estará terminada”.También dio cuenta de las intervenciones en el macrocentro de Paraná, más precisamente, en calles Córdoba y Tucumán. “Son obras planificadas, con fondos propios”, sostuvo y repasó: “Hacía cuatro años no había plata ni para reparar un camión, y hoy podemos recoger los residuos, cumplir con los servicios, hacer obras y el domingo inauguraremos Plaza Mujeres Entrerrianas”.Asimismo, mencionó los trabajos en calle El Paracao y avenida de Las Américas. “Esa obra tuvo un tratamiento hidráulico muy significativo porque en la zona se generaba una gran palangana que llegaba a juntar casi un metro de agua. Entonces, primero hubo que hacer canalización por calle El Paracao hacia el Este en busca del arroyo Antoñico y ahora vamos por avenida de Las Américas buscando avenida Ejército para encontrar con esa hermosa avenida que terminamos el año pasado porque buscamos vincular el oeste de la ciudad con el este a través de las avenidas importantes”, repasó.“Costó mucho ordenar el municipio para que se transforme en una gran empresa de servicios, y por lo tanto debemos cuidar lo que conseguimos entre todos”, instó el intendente.