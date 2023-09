El guionista Pedro Saborido brindó charla en Paraná sobre

En una velada de reflexión sobre la fusión entre humor y política, el reconocido escritor, guionista, productor y director argentino, Pedro Saborido, brindó una charla titulada "Humor y política" en el salón del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (Sutep).En este marco, Saborido, destacó a Elonce: "Vamos a hablar de humor, de política, vamos a hablar de mi libro de peronismo, de Capusotto. Va a haber una parte donde vamos a charlar en general y otro espacio donde el público va a poder hacer preguntas y nos vamos a meter en distintas esferas del humor y la política".Cuando se le preguntó sobre su análisis de la política actual, Saborido compartió su perspectiva: "Es un momento donde se van a definir muchas cosas de nuestro país, hay algunas propuestas que a uno lo pueden poner un poco nervioso y ojalá que todos podamos armar algo más sensato frente a determinadas cosas y con humor a veces se puede acercar".El humor y la política, según Saborido, tienen contextos diversos y pueden interpretarse de maneras diferentes según la región y el sector social. "No es lo mismo el humor de un cordobés que de un porteño, que el de un entrerriano y son distintos según los sectores sociales y socioculturales, tenemos la fantasía que el humor nos engloba a todos y no es así, a veces eso que para alguien es gracioso para el otro es molesto", señaló.Sobre su trabajo creativo, Saborido explicó: "Lo que trato de hacer es que en cada sketch tengo una característica, son tantos que en algunos se repite, entonces hay modelos. Uno va interpretando distintos personajes con la voz para que se identifiquen con los sketch".Cuando se le consultó sobre la figura de Milei, Saborido respondió: "Yo no quiero hablar de Milei, no me interesa. Milei sacó la misma cantidad de votos que Massa y hay muy poca diferencia entre Massa, Bullrich y Milei. No hay una tercera fuerza, si hacemos un análisis son la misma cantidad de votos, sino que todo el periodismo está todo el tiempo hablando de Milei, porque tiene la motosierra y llama la atención y lo sigan agrandando, no toda la juventud está con Milei".En una línea, agregó: "Esta rosca de hablar siempre de lo mismo es como una especie de hiperprecente, donde estamos todo el tiempo obligado a hablar de lo que funciona y no tengo ganas de hablar de lo que funciona, porque si no hablemos de Lotocki".Respecto a su declaración de "Hay que criticar la política, pero no odiarla", Saborido subrayó: "Odiando la política estamos a un paso de odiar la democracia, la política es el instrumento por el cual nos agarramos y nos tiroteamos todo el tiempo con todos sus errores y macanas. Hay que tratar de que, voten a quien voten, la gente participe, porque borrándote dejas el hueco para que hagan finalmente lo que deciden otros".Para concluir, Saborido, expresó: “Hay que escuchar y ver donde nos podemos poner de acuerdo. Me da miedo que con los niveles de violencia que estamos manejando en los discursos, en algun momento pase, como ya paso, pase de la metáfora a la literalidad”