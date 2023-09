La Escuela Municipal de Danzas celebra el Día del Estudiante con nuevos ritmos

Los niños y jóvenes que integran la Escuela Municipal de Danzas bailarán otros ritmos durante esta semana. Las actividades se llevan a cabo en salas Kuttel.Franco Kolman, explicó aque “para conmemorar el Día del Estudiante y como un regalo para los chicos que asisten a la escuela de danzas, se prepararon talleres especiales, se invitaron a profesores que no son parte de la escuela de danzas, para que puedan brindarle una clase sobre distintas disciplinas para que puedan hacer algo diferente a lo que trabajan en la semana”.La propuesta “este año es hacer una introducción a las danzas urbanas y por eso la idea de mi taller al principio fue poder conversar, contarles un poco de qué se trata, la historia, su cultura, que está buenísimo conocer. Luego sí practicamos pasos básicos, aprendimos a contar la música, a movernos y hacer coreos, divertirnos un poco bailando”.Pilar, por su parte, contó que “me estoy divirtiendo en este taller, me gusta aprender otros géneros de danza. Hace como cuatro años que vengo”.Juana, dijo que “hace dos años que vengo, me encanta”.Olivia, señaló que “vengo hace cuatro años, este taller es muy divertido”.