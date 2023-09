Fiesta de Disfraces: habilitaron la carga de saldo para consumir en la "Pulsera"

Carga del saldo

Crece la expectativa por la Fiesta de Disfraces de Paraná que ya tiene dos artistas confirmados, los entrerrianos de Ke Personajes y también a BM , en el predio que está ubicado sobre el Acceso Norte, entre las calles Juan Morath y Jorge Luis Borges.Mientras comienza a “subir la espuma” y se conocen nuevos detalles, los organizadores del megaevento, anunciaron que, a partir de este miércoles,La "FDD Cashless" brinda mayor comodidad, menor tiempo de espera (el pago por aproximación de la pulsera requiere dos segundos) y mayor seguridad al evitar pérdidas y no manejar dinero.Según detallaron los organizadores, “la carga deservicios dentro del evento”. Además, elSegún comunicaron los organizadores, se recomienda “cargar saldo con debida anticipación, de manera online, para agilizar el proceso de reembolso y evitar colas”. Anticipadamente, la carga de crédito se puede realizar por Internet (https://ego.easygoband.com/#/app/2f6fd785-21d4-445d-a676-b82e89ad2e1c/login) El saldo reembolsable se puede cargar, por una o varias de las siguientes alternativas:1)en cualquier punto presencial.2) Cuando recibas la pulsera y, a través de nuestro sitio web (). Es la modalidad más ágil para el reembolso y te evitará hacer colas., concurriendo con tu pulsera.4)Para todos los casos, es preciso registrar la pulsera electrónica en https://www.fdd.com.ar/cashless.html . Las modalidades y cronograma de reembolso dependerán de la forma de carga y medios de pago. La carga de saldo implica conocer y aceptar los siguientes términos y condiciones, son una opción general o los pases para el espacio VIP y el Espacio Black. El costo delde la entrada.A continuación, los, pero tiene opciones*. Incluye estacionamiento con reserva.: Mesa para 8 personas con vista preferencial al Main Stage + 8 tickets + 3 parking + $ 250.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Mesa para 8 personas en Espacio Black + 8 tickets + 3 parking + $ 200.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Ticket individual Standing: incluye un ticket con acceso al evento y al sector BLACK + $ 15.000 de saldo cashless no reembolsable. No incluye mesa.: Mascarita Cotillón - Corrientes 210 (Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00. Sábados de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.: con opción pickup o con envío a domicilio.: 9 de julio 2226 – Local 6 Galería 9 de Julio (Lunes a sábados de 8:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00): Teatro Círculo (Laprida 1235) – Operado por Ticketek: Quality Espacio (Av. Cruz Roja 200) – Operado por Ticketek: Teatro Ópera (Av. Corrientes 860) – Operado por Ticketek https://www.tiendafdd.com.ar con envío a domicilio o sucursalPAGANDO CON MODO DE NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS y NUEVO BANCO DE SANTA FE: 3 cuotas sin interés (válido en www.tiendafdd.com.ar y Puntos de Venta presenciales en Paraná y Santa Fe).