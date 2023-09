Enviaron al Malbrán 35 alacranes atrapados en Paraná para producir la antitoxina

Durante el verano pasado, en Paraná se atraparon 35 alacranes en distintos puntos de la ciudad. Y debido a un pedido del Instituto Malbrán, de Buenos Aires, los arácnidos fueron enviados hace más de dos semanas para la producción de la antitoxina. Desde la subsecretaria municipal confirmaron a Elonce que, a la fecha, cuentan con otros 15 más para ser enviados próximamente.“Cuidarnos es evitar el ingreso de alacranes a nuestro domicilio, los que generalmente están en los desagües, pero cuando salen a comer los podemos encontrar en el baño y en la cocina; en esos lugares debemos colocar rejillas sanitarias o cubrirlos con tela mosquitera o un cancán viejo”, explicó ala subsecretaria municipal de Salud, Medioambiente y Acción Climática, Silvina Saavedra.“Desde 2002, enviamos los alacranes vivos al Instituto Malbrán, de Buenos Aires, para la elaboración de la antitoxina, que se coloca cuando ocurre un caso grave de picadura, lo que suele darse en niños o en personas con factores de riesgo”, indicó la epidemióloga y subsecretaria municipal. De hecho, reveló que, hace dos semanas atrás, enviaron 35 alacranes de la temporada anterior y, actualmente, cuentan con 15 para ser enviados próximamente.“Si alguna persona, sin ponerse en riesgo, puede meter al alacrán en un frasquito y llevarlo a los centros de salud, los hospitales San Martín y San Roque o la sede provincial Epidemiología, desde donde nos llaman para que nosotros los acopiemos y, dependiendo de la cantidad que tengamos, los enviamos al Malbrán”, refirió Saavedra. Según mencionó, atrapar un alacrán no es una tarea difícil: “Uno los tapa con un frasco, pasa un papel y lo da vuelta”, indicó al aclarar que “el alacrán no trepa el vidrio”.Ante una picadura de alacrán, Saavedra recomendó, “primero, tranquilizarse, y después colocar hielo en el lugar para disminuir la circulación y que el veneno tarde en distribuirse”.“Si es un niño, se lo traslada al hospital San Roque, donde se evalúa si es necesario o no la aplicación de la antitoxina porque no todas las picaduras son graves”, refirió y destacó que “el cuadro grave se desencadena en las dos horas de picado el individuo; los síntomas son agitación, lagrimeo y vómitos”.Y agregó: “El veneno es una neurotoxina que hace subir la presión, con lo cual, en los adultos, sobre todo los hipertensos, generalmente, no es necesario controlar la antitoxina, pero si controlar la presión”.“El comportamiento del alacrán es nocturno, que es cuando salen a alimentarse o a reproducirse; y cuando los agarra la luz, se esconden en lugares oscuros”, indicó recomendó “controlar zapatillas y ropas que quedan en el piso”.