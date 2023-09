Con relatos de goles, alumnos de Periodismo Deportivo festejaron La Estudiantina

Institucionales Alumnos de la Escuela Alberdi disfrutaron de la Estudiantina

Septiembre es el mes de la Estudiantina, la tradicional fiesta que protagonizan los alumnos en las aulas y los patios de las instituciones escolares.registró el festejo que rodeó al Instituto Superior de Periodismo Deportivo "Justo José de Urquiza" de Paraná donde se consagraron los campeones de relato y comentarios de partidos de fútbol.“En la instancia había que relatar cuatro goles distintos y, por sorteo, me tocaron uno del Mundial de Futbol Femenino, dos de la Selección Argentina y en uno de ellos estaba el gol de Maradona a los ingleses”, contó el flamante ganador, Amaro. “La emoción se siente, y sobre todo cuando es la Selección”, sentenció.“Es maravilloso ser estudiante de Periodismo Deportivo porque uno hace lo que le gusta y también aprende de otros campos que quizás, como adolescentes, no conocemos o no les prestamos tanta atención”, indicó al respecto.Axel, por su parte, confesó que su sueño es comentar los partidos de la Selección Argentina. “Con 20 años, será una alegría enorme el poder contarle a un futuro hijo que viví cuando Argentina fue campeón del mundo”, mencionó.En la oportunidad, los estudiantes de Periodismo Deportivo dieron cuenta de la importancia de acompañar a Patronato. “Hay que darle más importancia y ayudar al equipo, sobre todo la sociedad entrerriana a la que le cuesta ir a la cancha, el acompañar al conjunto local que está en el máximo nivel”, instó Amaro.Felipe, en tanto, quien también es practicante de softbol, hizo hincapié en el “orgullo” que genera el ser “campeones del mundo” también en esa disciplina deportiva.En la ocasión, Agustín Marzo, el hijo del gran Loco Marzo, mencionó su interés por “escuchar futbol y otros deportes”. “Me gustaría estar en la radio porque me atrapa mucho la atención”, mencionó el joven no vidente.Otra estudiante, oriunda de Nogoyá, destacó su preferencia por ser comentarista de TV.