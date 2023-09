El precio del pescado “se trata de mantener para que la gente vuelva”

El río Paraná registra este martes una altura de 2.30 metros en el puerto de la capital entrerriana y se mantiene estacionado., recorrió este mediodía las pescaderías de Puerto Sánchez y habló con los encargados quienes dieron cuenta sobre cómo se encuentra la venta, qué se consigue y los precios.Horacio de la pescadería Cocodrillo, expresó que “está saliendo un poco de sábalo y pescado blanco para freír, cuyas piezas para freír rondan el kilo; otras especies se traen de Diamante o Victoria, como algún dorado o boga que hace bastante que no está saliendo en esta zona”.“El sábalo se está moviendo mucho, hay bastante; aunque el río que sube, baja y está inestable afecta mucho la pesca. Los días que hay mucho viento no pueden pescar y cuando el río crece pierden los espineles porque va mucha basura en el río”, dijo. Y acotó que “a los pescadores tratamos de pagarle una moneda más para que no se les haga tan complicado”.Consultado sobre el precio, indicó que el kilo varía entre los 1.100 y 1.200 pesos, también depende si es para freír o para la parrilla. “El precio se trata de mantener para que la gente siga volviendo”.En tanto que Marcelo, de la pescadería Mary, contó que “anoche sacamos 28 sábalos, pero escasea el pescado blanco”.En su local, el sábalo se vende por pieza a 2.000 pesos. “La gente siempre busca el pescado y el precio se mantiene”.Finalmente, indicó que “la inestabilidad del río afecta la pesca, pero siempre se sigue trabajando”.