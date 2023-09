Simulacro de accidente exhibió el accionar de bomberos y enfermeros

Otras actividades en la Expo Salud

Se desarrolló un simulacro de accidente de tránsito, este martes en la rotonda de plaza de Las Colectividades de Paraná. La actividad se enmarcó en la Expo Salud que forma parte de las XIX Jornadas Anuales de Enfermería del hospital San Martín de Paraná y las III Jornadas Anuales de Investigación, bajo el lema Las enfermeras juntas: una fuerza para la salud global.El operativo consistió en la simulación sobre el accionar de Bomberos Voluntarios para la extracción del accidentado desde el auto siniestrado, para el posterior traslado en ambulancia. Y se explicó la atención que recibe el paciente en la ambulancia hasta llegar al hospital San Martín.“La hora de oro es la primera atención que se hace durante la primera hora, después del accidente, y es lo que salva las vidas”, argumentó ala responsable del área de Enfermería del hospital San Martín, Flavia González.“El operativo consistió en la simulación de una persona atrapada en el interior de un vehículo, con lesiones que iban a ser evaluadas por los enfermeros durante el traslado en ambulancia. Los bomberos, en tanto, se ocuparon de extraer a la persona, le pusieron un cuello y una tabla, y la llevaron hasta la ambulancia”, explicó ael jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Paraná, Carlos Almada.“Cuando nos encontramos con un accidente de esta magnitud, lo primero que hay que hacer es llamar a Emergencias –el 107 o el 911- y explicar la situación; si podemos visualizar a las personas que están adentro del vehículo, cuántas son y no tratar de sacarlas porque podemos hacerles más daño si empezamos a tironearlas”, recomendó Almada.Y continuó: “Bomberos saca una puerta o corta el techo, se evalúa a la persona –si tiene una fractura o una lesión más grave- y se le avisa al personal de la ambulancia para que esté pronto a recibirla en la camilla y comience a atenderla”.“Siempre se trata de sacar a la persona lo más rápido posible, y sobre todo si tiene una hemorragia de consideración”, aclaró al tiempo que remarcó: “No tenemos un tiempo estipulado porque las sistemáticas de los choques no son todas iguales y a veces se complica la extracción de la persona”.Para el voluntario, fue “un orgullo participar del simulacro, por el trabajo que desarrollamos bomberos y los enfermeros para asistir a las personas”.“Esta semana, intervenimos en cinco vuelcos en la ciudad; en algunos accidentes, la persona salió por sus propios medios o fue fácil para sacarla, pero en otros tuvimos que intervenir para retirarlos”, comentó Almada al dar cuenta de lo inusual en la cantidad de siniestros viales que se registraron en los últimos días.Vacunación para adultos, signos vitales y control de hemoglucotest era otra de las actividades que se realizaban en el marco de la Expo Salud. Elonce pasó por el stand correspondiente a Consultorios Externos del hospital San Martín, donde los interesados podían acercarse a completar esquemas de vacunación y controlar qué dosis les faltan.“Hasta noviembre, la persona se puede aplicar la dosis antigripal porque es importante para la comunidad con factores de riesgo, sobre todo los mayores de 64 años porque son quienes tienen el sistema inmunológico más bajo; también se colocan la Prevenar 13, la Neumo 23 y las tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B, una enfermedad que se transmite a través del contacto sexual, tatuajes o pinchazos, por eso es importante tratar de erradicarla”, explicó a Elonce la jefa de Consultorios Externos, Dolly Páez.En el vacunatorio del hospital San Martín, de lunes a viernes de 7 a 13, los interesados pueden completar esquemas de vacunación de adultos y niños. “Por mes, entre 150 y 200 personas -entre adultos y niños- pasan por el vacunatorio. La atención es por orden de llegada, con lo cual, no es necesario sacar un turno previo”, completó la subjefa del área, Silvana Ovieda.Del simulacro también participó personal de Cruz Roja Argentina, de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER, de la Universidad Adventista del Plata, y del hospital San Roque.