Su esposo lucha contra el cáncer y obra social no le quiere reconocer un estudio

La esposa de un hombre que lucha contra el cáncer, reclamó porque la Obra Social OSPEDyC no le reconoce un estudio que la oncóloga le requirió con urgencia.Entre lágrimas, Luisa Padilla, sostuvo que “están haciendo abandono de persona porque no le quieren realizar este estudio a mi esposo. Es indignante que uno esté luchando con la enfermedad de un ser querido y estas personas niegan el PET (tomografía por emisión de positrones)”.Contó aque “mi esposo es enfermo oncológico. Hace cuatro años que luchamos con la enfermedad y queremos que se lo reconozcan. No lo quiero ver morir, sino darle calidad de vida”.Reveló que este estudio en forma particular cuesta “159.000 pesos. Si lo tengo que juntar, de alguna manera lo haré. Yo presenté todo. Él tiene una mancha en el pulmón, por eso su oncóloga le pide de manera urgente este mapeo del cuerpo para detectar si no hay un tumor en otra parte del cuerpo”.“Mi esposo está en actividad. Aporta a la mutual. Por qué no se lo quieren hacer”, se preguntó, a la vez que señaló que “el auditor es de Buenos Aires. La mutual está tercerizada. Antes no teníamos este problema, pero ahora la gerenciadora no lo quiere reconocer. Para una tomografía tuvimos el mismo peregrinar. Qué más quieren”, insistió.Remarcó que “hay dos empleados visibles, pero los responsables no dan la cara. Me dicen que no corresponde hacer el estudio. La contestación a lo guaso es que mi marido tarde o temprano se va a morir”.Finalmente, Luisa advirtió: “No me van a voltear, por mi familia soy capaz de esto y de mucho más. Hablaré a donde sea, porque él lo necesita, no es una ocurrencia”.