Recaudaron todo el dinero para repatriar al paranaense asesinado en Ecuador

El recuerdo de Mariano

La causa

La noche del lunes 28 de agosto no fue una más para. Ese día estaba junto a un compañero sentado sobre un banco público, cuando salieron de la nada dos personas a bordo de una moto y comenzaron a efectuar disparos de armas de fuego. Finalmente, la balacera acabó con la vida del paranaense de 51 años.Vivía desde hace tres años en Guayaquil, donde se desempeñaba como operario de maquinaria pesada en ese país. Su familia, en medio del dolor, tuvo que lidiar con la recaudación de dos millones seiscientos mil pesos para poder repatriar su cuerpo.Priscila Berenguer, sobrina del paranaense acribillado en Ecuador, dialogó con Elonce y comunicó su total agradecimiento a quienes estuvieron desde el primer día para juntar todo el dinero: “. Ayudaron de una manera totalmente desinteresada. Además, fue gente amasando, mujeres organizando o llevando.”.Sobre los pasos a seguir, la sobrina manifestó: “”. Entre los detalles, precisó que “”.Torneo de penales, mate bingo, venta de torta fritas y roscas, rifas y muchas actividades más fueron las que se llevaron a cabo en los últimos días. Todo para conseguir lo más buscado: el cuerpo de Mariano Martínez. En ese sentido, su familiar remarcó el corazón de la gente “que donó premios para las rifas de todo Paraná. No dudaron ni un segundo. La gente se comportó de una manera que no esperábamos”. Tras el viaje kilométrico que realizará el cuerpo, Berenguer estimó aque “el miércoles a las 16 lo vamos a estar velando en Sasfer”.”.Martínez era una persona que fue muy querida tanto en Paraná como en Ecuador. Especialmente, el vínculo familiar fue algo que jamás quiso dejar de lado, pese a la distancia: “”.Por el momento no hay detenidos, pero sí existe una hipótesis que comenzó a tener más fuerza para las autoridades policiales: “La causa no ha tenido, hasta dónde sabemos, grandes avances. Sí se dirige la investigación más hacia su compañero por las heridas que tuvo y su historial”. En ese sentido, afirmó que el ataque podría estar dirigido hacia el amigo y no hacia Mariano, quien finalmente perdió la vida”.