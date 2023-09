Licencia de Conducir: Paraná suma requisito del curso obligatorio para jóvenes

¿Cómo se accede al curso?

A partir del jueves 21 de septiembre, los jóvenes de entre 16 y 21 años que quieran obtener por primera vez la Licencia Nacional de Conducir para motocicletas o autos deberán realizar el curso virtual Mi Primera Licencia Nacional de Conducir en la plataforma Mi Argentina. Este deberá estar aprobado para poder iniciar los trámites para obtener la licencia en el Centro Emisor.Esta disposición fue establecida por el Ministerio de Transporte de la Nación a partir de la modificación del punto 5 del Anexo de la Disposición ANSV N.º 207/2009 debido a la cantidad de siniestros viales, sobre todo en jóvenes, reconocidos como una de las principales causas de muerte en el país. Según las estadísticas desarrolladas por la Dirección Nacional de Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2021, con periodo de revisión en junio de 2022, se observó un 21% de víctimas fatales, cuyo rango etario se concentró entre los 15 y 24 años.Por otro lado, se dispuso el curso obligatorio virtual, teniendo en cuenta que con esta herramienta digital los jóvenes pueden establecer su propio ritmo de aprendizaje. El material está pensado en un formato más amigable para el abordaje de los contenidos exigidos en el artículo 14 de la Ley 24.449 para obtener la Licencia Nacional de Conducir.1. Se debe ingresar a la plataforma Mi Argentina con el usuario previamente registrado. En caso de no tenerlo se debe crear un usuario.2. En Mi Argentina seleccionar al botón Mi Primera Licencia que se encuentra al final de la página.3. En la pantalla de inicio del curso elegir la opción que dice “ingresar con Mi Argentina”, completar con el CUIL y la clave de acceso generada al registrarse en la plataforma.4. Elegir el curso de auto o moto según la licencia que se quiera solicitar.5. Realizar los módulos viendo los videos y leyendo el material escrito. Una vez finalizado se habilitará el último botón para generar el certificado.6. Solicitar el turno a través de Mi Paraná para continuar con el trámite.El día del turno se debe asistir con el certificado del curso virtual obligatorio impreso, DNI físico y fotocopia, constancia del grupo y factor sanguíneo, Certificado de Libre Deuda Municipal, Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CeNAT) y comprobante de pago, orden de ingreso y comprobante de pago.Es importante tener en cuenta que sin el curso aprobado no se podrá comenzar con el trámite en Centro Emisor de Licencias ya que el sistema no permitirá la carga de la documentación necesaria para realizar el examen psicofísico, teórico y práctico.