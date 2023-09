Jairo en Paraná: el repaso de su carrera y las anécdotas con Mercedes Sosa

Los recuerdos con Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui

Su regreso al país

, estuvo una vez más en la ciudad de Paraná y no pudo camuflar su emoción por presentarse en el Teatro 3 de Febrero este domingo: “”. Con su sonrisa tan característica, tuvo tiempo para charlar con Elonce sobre la gira que está haciendo, sus proyectos y algunas de las vivencias con artistas de destacada trayectoria.En la antesala de su presentación ante el público entrerriano, el artista comentó cuál es la idea principal de su nuevo show: “Está basado en mis 50 años con la música. Hay canciones de distintas décadas y han tenido éxito en distintos años”.Con 50 años de trayectoria arriba de los escenarios y festivales en el país y fuera de Argentina, Jairo puede resaltar que convivió y se mantuvo vigente con el público más allá de las nuevas afluencias y ritmos.Eso lo llevó a formar vínculos de amistad muy grandes con otros artistas del país. Una de ellas es Mercedes Sosa, autor de numerosas canciones populares.A sus 74 años, el oriundo de Cruz del Eje se puso nostálgico al recordar como la “Negra” lo acompañó hasta en sus momentos más difíciles: “Puntualmente con Mercedes Sosa recuerdo una anécdota bastante particular y muy personal porque estaba internado en terapia intensiva. Había tenido una pancreatitis en 1998 y no dejaban pasar a nadie. A Mercedes la dejaron pasar y entró con una amiga nuestra. Se quedó un rato de visita mientras no me podía mover, hablar y hacer nada”.Además, agregó qué sintió aquel día en el que se sintió en el cielo por un momento luego de escucharla entonar las estrofas de una canción: “Pese a su edad, su carrera todavía no finaliza y aseguró que tiene “muchos proyectos” para extender su brillante carrera como cantautor. En ese sentido, trajo a colación una conversación que tuvo hace 34 años atrás con otra figura de renombre como Atahualpa Yupanqui: “”.Fue uno de los tantos cantantes que retornó a Argentina tras el fin de la última dictadura militar que hubo. Estuvo presente en plena campaña. Acerca de ese momento, rememoró: “Estábamos todos esperando la vuelta de la democracia. Los que vivían acá y los que vivían afuera”.Posteriormente, se subió al escenario y pudo verse el clamor por parte de su público, que con el paso de los años comenzó a renovarse. Jairo, con una carrera de 50 años, continúa más vigente que nunca con su voz inconfundible arriba de los escenarios.