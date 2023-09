Patronato perdió ante San Martín: “Una decepción”, opinaron los hinchas

Patronato cayó como local ante San Martín de Tucumán. El conjunto de Rodolfo De Paoli perdió por 3-1 contra los tucumanos por la 34º fecha de la Primera Nacional. Russo hizo el gol del Rojinegro, mientras que Acosta, Bucca y Banegas marcaron para el visitante.Tras el encuentro, los hinchas se mostraron enojados por el desempeño del equipo. “Una decepción. Estoy enojada con la defensa ya que es muy mala. Me voy muy caliente”, expresó una fanática aEn tanto, otro hincha Rojinegro expresó: “Me voy con una sensación de tristeza y amargura, porque de local tenemos que hacernos fuerte, pero el equipo no lo logra. Nosotros como hinchas siempre estamos para apoyar y esperamos que cambie la actitud. Hoy lo que preocupa es el descenso, parece mentira que pensemos en eso. No sé qué les sucede a los jugadores y si todo lo que ocurrió los otros días influye en el campo de juego”.Finalmente, un fanático abrigado producto del viento que se desató en la ciudad de Paraná cuando el partido llegaba a su final, comentó: “Se esperaba ganar, pero no se dio y tal vez no salieron las cosas como se esperaba. Una de las condicionantes fue el penal que no se cobró y luego se desvirtuó por la expulsión. Hay que hacer un balance y buscar un equilibrio para poder ser regular”.