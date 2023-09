Pasión por Patronato: fanático fue a celebrar su cumpleaños a la cancha

El fútbol en Argentina se vive de una forma totalmente diferente a cualquier parte del mundo. El Mundial lo demostró y semana tras semana los hinchas viven con mucha pasión los encuentros de sus equipos.es el equipo que representa a la provincia a nivel nacional, donde está próximo a terminar su primera temporada de regreso a la Primera Nacional. Con el objetivo de alcanzar el Reducido, el Presbítero Bartolomé Grella estuvo lleno de fanáticos en algunas tribunas para jugar frente a San Martín de Tucumán.En primer lugar, manifestó ante las cámaras el pedido de disculpas: “Que me perdone mi familia, la otra mitad la tengo en mi casa”. Luego, comentó: “”.Sus 68 años lo celebró junto a otros hinchas del Rojinegro yEn última instancia, volvió a recalcar su pedido de perdón hacia sus seres queridos que no están en la cancha: “Los que se quedaron en mi casa, que me perdonen. Vine a ver a Patronato”.Un capítulo más de la pasión por el club que todavía mantiene la ilusión intacta de jugar el Reducido para volver a la Primera División del fútbol argentino.