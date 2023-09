Motocross y mountain bike en La Kava, un lugar para disfrutar en familia

Jeremías, campeón del Campeonato Argentino

Los más pequeños disfrutan del circuito

Gran cantidad de personas disfrutaron este fin de semana de las actividades que se desarrollaron en el Circuito de La Kava.Walter, comentó aque “como todos los sábados a la tarde, cuando el tiempo lo permite, disfrutamos de nuestro club. Hay actividades de mountain bike y motos. Vienen todos los chicos, las escuelas, los que vienen a hacer sus prácticas, sus entrenamientos”.La idea, según indicó, es que “todos disfruten, las familias, los chicos, que aprendan, que es lo más importante. Nosotros siempre estamos al pie de guerra mirando lo que está pasando, por si tenemos que dar algún consejo”.“Cada uno de los pilotos que viene a entrenar lo hace para su campeonato, su carrera o algunos de forma recreativa”, agregó.Contó que el fin de semana anterior “tuvimos doble jornada de festejo, celebrando los 10 años de continuidad en motocross y la hemos pasado genial. Seguimos con el predio abierto los miércoles y sábados. La gente pide más carreras y eventos, pero por ahora tranquilos con eso”.Explicó que las categorías son por edades. “Arrancan los Minicross Escuela, que son de 5 a 10 años. Luego van pasando de categoría depende el nivel de manejo, llegando a la categoría Open Senior, que es la máxima. Tenemos todas las medidas de seguridad, un sistema de emergencia y seguimos sumando cosas”.Pablo, por su parte, indicó que “viene gente de todas las edades a practicar este deporte. Los más pequeños dejan la bici con rueditas y dan sus primeros pasos acá, nosotros los guiamos. Nuestro circuito a nivel argentino está alto”.“El alumno más chiquito que tenemos tiene 4 años y se llama Benjamín. Anda a la par de los otros con la bici y los va siguiendo”, dijo.Invitó a la gente a acercarse “y disfrutar”, ya que “si no tienen bici o moto pueden venir a tomar mate, a mirar, ser parte”.Jeremías contó aque “participé de la Copa Argentina, que son tres carreras. La primera fue en Esquel, la otra en Jujuy y la otra en San Luis. Gané las tres. Después fui al Campeonato Argentino, que es una sola carrera que fue en Córdoba, también la pude ganar. Este año me llevé dos camisetas”.“Tengo 10 años y soy de Esperanza. Empecé a los 3 años, dejé a los 5 años y volví a los 6 a entrenar. Acá me ayudaron mucho con la técnica y demás”, dijo.Y aseguró: “cuando sea grande mi objetivo es ser campeón del mundo y correr en algún equipo”.Agustín contó que “con el profe hacemos zig-zag, saltamos las rampas, vamos a los circuitos grandes y hacemos de todo acá. Me he caído varias veces pero me levanto y sigo por más. Si te caés no importa si te lastimás, tenés que seguir y seguir”.“Yo cuando sea grande quiero ir a un equipo para correr las carreras”, dijo y aseguró que “no he competido pero me gustaría”.Isabella, por su parte, manifestó que “tengo ocho años y desde los tres hago motocross. Nunca me dio miedo. Ir rápido y demostrar lo que puedo hacer es lo que más me gusta. Ya he estado en competencias y me ha ido bien”.“Vivo en un loteo y armamos una pista con mi papá y mis vecinos. Entreno ahí y también en La Kava cuando abre”, indicó.Angelina, dijo que “tengo ocho años y me subí por primera vez a una moto a los tres años. En los saltos la primera vez que competí tenía otra moto, me caí y me pegué muy fuerte. Me subí de nuevo, agarré por otra parte y ya no me caí”.Bautista, en tanto, dijo que “tengo seis años, empecé a los cuatro años. Me compraron una moto a esa edad y empecé a andar en mi terreno. Después empecé a venir a La Kava. Me gusta más la moto que la bici”.