Vecinos entregaron una bandera firmada por ellos a un héroe de Malvinas

Vecinos de barrio Universitario de Paraná entregaron una bandera firmada por todos ellos al veterano de guerra, Osvaldo Ignacio Domínguez.registró el emotivo reconocimiento al héroe de Malvinas; desde la vecinal instaron a replicar la distinción en otras zonas de la ciudad.“Él (por Domínguez) fue alguien que realmente mamó la situación y que los vecinos ignoramos, siendo lo tenemos al lado. Entonces, por qué no tener un gesto de esta índole: entregarle nuestra bandera patria, que nos representa como argentinos. Y es una bandera firmada por todos los vecinos”, fundamentó ael presidente de la comisión vecinal, José Martínez.Y agregó: “Es un reconocimiento de quienes quizás en un acto llegamos a saludarlo y es para decirle gracias por la vida que entregó él y los que quedaron”.Martínez también instó a otras vecinales de Paraná a replicar el gesto “para agradecerles a los Veteranos de la Guerra de Malvinas porque haber estado allá”.Domínguez, por su parte, dio cuenta de su “sorpresa” por el reconocimiento de sus vecinos. “Mi esposa me dijo que me prepare porque iba a tener visitas. Yo estaba haciendo mis quehaceres de la casa cuando los vecinos tocaron timbre, con el presidente de la Vecinal a la cabeza, y fue realmente hermoso; se me llenaron los ojos de lágrimas porque me entregaron nuestra bandera, la bandera que juré defender en aquel momento y hasta el último día de mi vida”, repasó el ex combatiente al remarcar que el gesto de sus vecinos fue “hermoso”.