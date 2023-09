Paranaense reveló detalles de su experiencia con Lotocki: “Me deformó la cara”

Espectáculos Revelaron los primeros detalles de la autopsia al cuerpo de Silvina Luna

El humorista paranaense, Pablo Millán, reveló su experiencia con Aníbal Lotocki. “Yo tenía muy poco producto. No me hubiese pasado nada”, expresó, antes de señalar que se retiró lo que tenía en la frente y los pómulos. No obstante, admitió queSi bien insistió en que “tenía muy poca cantidad”, admitió ciertos temores, por lo cual “, pero por cuestión de tranquilidad”.Precisó enque antes de sacarse el producto “” y comparó que Silvina Luna “tenía 800 o casi 900 gramos en cada glúteo”.Enseguida consideró que Lotocki “tendría que estar preso, sobre todo por las muertes.Contó que “después de mi operación a Lotocki lo vi tres veces más para que me arreglara” lo que había hecho porque “me había quedado asimétrico. Ves que el tipo está haciendo una carnicería con vos y no soluciona nada”, entonces no fue más.. Eso con el tiempo se va endureciendo. Ahí decidí no recurrir más a él porque no te da solución, pero te habla con seducción para decirte las cosas”, continuó Millán.Además, reveló que. Cuando firmás el consentimiento, firmás la hipoteca de tu casa. Yo nunca en mi vida había entrado a un quirófano”.Al referirse a Luna, manifestó que “era libertad. Si alguna vez conocí una mujer libre, era Silvina Luna. Nunca se ató a un hombre ni a un trabajo. Se bajó de la obra teatral “Vedettisima” cuando era un exitazo y ella estaba a porcentaje. Lo hizo porque quería estudiar Inglés y viajar. Eso es una mujer que es libre, porque no tenía una posición económica para hacer muchas cosas que hizo”.“Ella tenía un cuerpo hermoso. Por ahí era un poco chata de cola y quiso agregarse un poquito”, acotó.Asimismo, afirmó que “. Obvio que es una damnificada y tiene ese producto en el cuerpo, pero yo estaba en la sala de operaciones y ella entrada y salía”.Comentó durante el programaque “a mí me lipoaspiraron para sacarme grasa, a eso lo mezclan con este producto, que es el que se utiliza para hacer el paladar de la dentadura postiza. Cuando vi, medio en sueño, me di cuenta que era un color medio rosa chicle. Pamela Sosa sabía el producto que nos colocaban en el cuerpo”, cerró.