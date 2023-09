La historia del joven paranaense que lucha por su carrera en el fútbol

El esfuerzo para ir a entrenar

En el corazón del barrio Antártida Argentina, donde el fútbol es una pasión que late fuerte, encontramos a. Hincha acérrimo de River Plate y con un sueño claro en su mente, Abraham lucha incansablemente por convertirse en un jugador de fútbol profesional.En la canchita del barrio Antártida Argentina, Abram no solo persigue su propio sueño, sino que también se desempeña como entrenador de una escuelita de fútbol infantil, contribuyendo al desarrollo de jóvenes talentos en su comunidad.En este sentido,dialogó con este apasionado del fútbol para conocer más acerca de su vida y sus aspiraciones."Ayer estaba en Buenos Aires en las pruebas de San Lorenzo, pero lastimosamente no pude quedar, pero ya se darán otras pruebas y ojalá pueda quedar", confesó Abram.La canchita del barrio forma parte de un programa impulsado por ladenominada “Una canchita en mi barrio”. Este proyecto tiene como padrino a, quien también ha colaborado en el camino de Abraham. "Es muy lindo compartir el fútbol con los pibes, enseñarles y también aprender de ellos", agregó con entusiasmo."En las pruebas para San Lorenzo también me encontré con mi amigo Nicolás que es de Paraná, pero él está allá trabajando y nos pudimos encontrar después de muchos meses", compartió Abraham.Consultado sobre su deseo de dedicarse profesionalmente al fútbol, el joven no dudó en expresar sus ambiciones:A pesar de las adversidades, Abraham sigue adelante con valentía:Su compromiso con el deporte es innegable: "Siempre me mantengo entrenando y preparado para cada prueba, además de estar para el equipo y jugar los domingos en la liga".Sin embargo, el camino hacia sus entrenamientos en Viale se ha vuelto complicado en los últimos días: "Para ir a Viale a entrenar se me está complicando en estos días, pero la forma más común que tenía de ir era con la ayuda de Evangelina Ramallo, que me ayudaba con el remis para ir a la casa del entrenador que es 'El loco marzo'. Él me llevaba de ahí hasta Viale".La falta de transporte no detiene su pasión por el fútbol: "Los entrenamientos en Viale son martes, jueves y viernes. Pero ahora el auto de 'El loco marzo' esta roto, por eso me iba a la casa de otro amigo hasta Colonia Avellaneda; y está bastante caro para ir en remis hasta Colonia, así que voy solo dos veces por semana", explicó.Como hincha ferviente de River Plate, Abraham compartió su emoción: "En un viaje pasado que hicimos a Buenos Aires, me dejaron entrar al Monumental, ver cómo era y estar un rato ahí, fue muy lindo". Además manifestó que su jugador favorito es Lionel Messi.Para aquellos que deseen contribuir a la realización del sueño de "El Morocho", pueden hacerlo a través de este link: http://bit.ly/3EogFqt