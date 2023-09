PAMI no le entrega un antibiótico para su madre y hace un llamado solidario

Nicolas Samochko hizo un llamado a la solidaridad para conseguir un antibiótico para su madre, llamada Anastasia de 84 años, la cual sufre una infección respiratoria combinada, bastante severa y está postrada con internación domiciliaria.“Le recetaron unos antibióticos Ampicilina Sulbactam de 1.5 gramos (x 30 ampollas) pero PAMI no lo está entregando. Hoy hicimos un segundo pedido, pero se negaron a recibirlo. Por eso hago un llamado solidario a la comunidad por si alguna persona me puede ayudar; no se trata de dinero sino del antibiótico que, en el caso de ella, van por vía endovenosa”, afirmó el hombre.Tras ello, explicó que su madre, cursa una internación domiciliaria integral “y corresponde que se cubran esos antibióticos, pero no los puedo conseguir porque PAMI no me los está brindando”.Sobre la situación de la mujer, Samochko, mencionó que en el 2022 comenzó con una postración a raíz de una cuestión neurogénica y fracturas de columna y con lo que está sucediendo en este momento con las infecciones respiratorias, se enfermó pero no puede ser hospitalizada porque tiene un estado de inmunosupresión muy fuerte y al ser internada podría adquirir un virus intrahospitalario. “Por eso está aislada en la casa, con todos los cuidados, enfermeras y médicos que corresponden, pero si bien tenemos todo esto, no tenemos los insumos, en este caso el medicamento que es lo más importante”, y solicitó “que PAMI lo reconozca como debe ser”.Quienes tengan el antibiótico y puedan colaborar con la familia, se pueden comunicar al 0343 – 154561777 o en el domicilio Feliciano 725, de la ciudad de Paraná.