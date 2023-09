Pan a Precios Justos: “Los molinos no están mandando la harina subsidiada”

Paraná Cuál es el pan que se vende a Precios Justos tras el acuerdo con el Gobierno

En el marco del programa Precios Justos, el gobierno nacional acordó con la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA) y la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CIPC) un precio para el pan. A partir de este acuerdo, el kilo de pan tendrá un valor máximo de hasta $680 hasta el 30 de septiembre y de $715 durante el mes de octubre.estuvo en la panadería de Silvio Jacob, ubicada en Avenida Laurencena, para saber cómo es la situación en los comercios de la ciudad de Paraná y señaló que “estamos pasando un momento complicado, los molinos no están mandando la harina subsidiada así que estamos pagando el precio completo y se complica”.Según indicó, la harina común, de cualquier otro molino que no sea la subsidiada, “sale 1000 pesos más y eso lo tenés que trasladar al precio, no te queda otra. Cada panadero tiene su costo, nosotros tratamos de bajarlo lo más posible para poder tener un precio acorde, pero no todos pueden lograrlo”.El precio sugerido para el kilo de pan es entre 680 y 715 pesos, y es para “el pan de 8 piezas. La gente pregunta si tenemos los precios sugeridos, se informa más que antes”.Asimismo, mencionó que en las panaderías de la zona periférica “hay un precio y en el centro otro porque los alquileres son más caros y los costos más grandes”. El kilo de pan varía entre los 600 y 900 pesos.“La harina se consigue, el problema es el precio”, dijo Jacob. En cuanto a los insumos, señaló que “todo ha tenido un incremento entre el 25 y 30 por ciento. Lo que es materia grasa, dulce de leche, azúcar, huevos todo ha subido”. Las facturas están 200 pesos cada una, “si tenés todo en regla no podés menos que eso”.Sobre el consumo, Jacob dio cuenta que ahora la gente lleva “por cantidad de plata. Te dice dame 200, 500 pesos de tal cosa, ya no lleva más por unidad de medida”.