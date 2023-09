Marcelo Arce presentó “Folclore argentino y en los clásicos” en Paraná

“Folclore argentino y en los clásicos: del minué a la chacarera” es la nueva presentación que tuvo lugar este miércoles el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Marcelo Arce fue el encargado de llevar adelante la dirección.Sobre su nueva presentación en la capital entrerriana, admiró el seguimiento de sus fanáticos: “Eso me lo da el gesto del hermoso público que tengo en Paraná hace 20 años”.“Es exigente, es sensible, inquieto. Tengo que cuidar que todo salga bien y que no los defraude”, remarcó sobre lo que se verá en el Teatro 3 de Febrero.Curiosamente, en el Día del Folklorista se llevó a cabo esta presentación. Al respecto, el artista mencionó: “Es una casualidad total porque cuando vine la vez pasada en julio di con el play. Al final, cuando ya se había definido un tema (Piazzolla y Vivaldi) para comparar, iba a retomar el espectáculo y le digo algún día tendríamos que ver folklore. Se pusieron de pie y dijeron “folclore, folclore”. Pero no folklore solo, sino argentino y en la clásica. Vamos a hacer un ping pong entre nuestro folclore, que ha sido declarado hace 20 años como el folklore más rico, amplio, colorido y completo del mundo”.“Hoy voy a explicar cuál es el origen de la chacarera y cuando lo lean no lo van a poder creer. Viene de la chacrata napolitana de 1660. Chacrata era la danza que inventaron para hacer la digestión”, informó.