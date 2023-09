Vecina rescató una gaviota: “le sacaron las plumas y no puede volar”

Mirta vive en barrio Antártida Argentina. Esta mañana, su nieta rescató una gaviota de la calle y ahora esperan que desde algún área especializada retire al animal para llevarlo a un lugar adecuado ya que no puede volar.“Mi nieta encontró esta mañana una gaviota, ella volvía de la escuela en moto con el padre y pararon para agarrarla antes que la atacaran los perros”, contó la vecina ay acotó: “Lo peor de todo es que le faltan las plumas de las alas, se las sacaron, quiere volar pero no puede”.La mujer se comunicó con el 911, le dieron otro número para llamar y está esperando que vayan a recoger al animal y llevarlo a un lugar adecuado.“De mañana pasan un montón de gaviotas porque van a la zona del Volcadero, pero nunca las había visto de cerca. Es un ave muy linda para que la agarren y le hagan lo que le hicieron”, mencionó, pero aclaró que no está lastimada, “sólo le faltan las plumas”.Mirta indicó que tampoco puede tener mucho tiempo al ave en su casa porque tiene perros y gatos, además que no sabe con qué alimentarla. Mientras tanto “la tengo en una pieza vacía, pero no la quiero tener encerrada. Le di acelga y comió y tomó agua”.“Espero que alguien venga porque no la puedo tener y necesita atenciones de un especialista”, expresó finalmente la vecina.