Video: Un sueño Monumental: a los 85 años, Ilda conoció el estadio de River

Ilda Regina Passutti tiene 85 años y es de Hasenkamp. El pasado fin de semana pudo cumplir un sueño que tuvo desde pequeña: conocer el Estadio Mâs Monumental, la cancha de River Plate, el club de sus amores.Y ese sueño se pudo cumplir gracias a Gaby, su vecino que organizó el viaje a Buenos Aires. “Desde chica me gustaba River y llegué al punto que tuve un vecino muy amable que me invitó para ir a conocer el Monumental. La pasamos re bien, recorrimos todo y fue muy interesante porque pude interiorizarme de lo que pasa y hay allí”, contó Ilda en declaraciones aY acotó: “Entramos como visita VIP y lo pasamos re lindo con todas las explicaciones. Pasamos a la sala donde están las copas, visitamos el museo y el túnel del tiempo”.“Cumplí un sueño, muchas veces lo había deseado y por diferentes dificultades nunca pude ir, me quedé conforme con verlo con la tele pero pude cumplir el sueño y fue una satisfacción traerme los lindos recuerdos de todo lo que ví, y además entender la magnitud de lo que es el Monumental, porque realmente se lo puede denominar muy bien millonario porque hay mucho dinero invertido ahí”, opinó la fanática del Millo y afirmó que ahora le gustaría regresar pero esta vez para poder ver un partido y alentar al equipo desde la tribuna.