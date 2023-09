Estudió y se recibió de bibliotecaria: ahora trabaja donde antes era ordenanza

El día 13 de septiembre fue establecido como "Día del Bibliotecario" por el Congreso de Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero en el año 1942 y fue instituido como "Día del Bibliotecario" a nivel nacional, en 1954.En este día tan especial, Elonce dialogó con la bibliotecaria de la Biblioteca Provincial, Adriana Gerstner, quien contó sobre su amor por la lectura y su trabajo.Gerstner hace 18 años que trabaja en la Biblioteca Provincial, cuando ingresó era ordenanza encargada de limpieza, pero siempre le gustó la lectura y sintió curiosidad por la labor de bibliotecaria. Fue así, que la directora de aquel momento al ver su interés por los libros le sugirió que estudie la carrera de Bibliotecología.“Nunca me imaginé que podría llegar a algo así, pero me fui enganchando y hoy hace 12 años que trabajo de bibliotecaria”, sostuvo al declarar que lo que más le gusta es incentivar la lectura infantil: “despertar la llama de la lectura en los niños es muy satisfactorio”, destacó.Otra de las profesionales que trabajan en la biblioteca provincial, Daiana Luggren, contó que “hace 11 años que soy bibliotecaria. Estudié esta carrera porque siempre me gustó mucho leer y trabajar con los niños para poder sembrarle el amor por la lectura.” Y sumó que también realizan oteas activases como presentaciones de libros y demás.