Presentaron el Plan de Manejo del Islote Curupí en audiencia pública

Bajo el mecanismo de consulta pública, la Municipalidad de Paraná presentó este martes en la escuela N.º 96 José Manuel Estrada el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Islote Curupí, un encuentro que sirvió para compartir los principales ejes de la propuesta y las pautas de trabajo que se piensan implementar para un manejo sostenible de un espacio insular que cobró importancia y valor durante la actual gestión municipal.En relación con las expectativas que se sustancian en torno a este proceso, el secretario General del Municipio, Nicolás Parera Denis consideró que “la importancia de esta instancia conlleva un paso más para elevar el Plan de Manejo y que se pueda convertir en ley. La gestión del intendente Bahl fue la que tomó el coraje de poder tomar el área protegida del islote Curupí y hacer lo que hoy se está concretando: hay un paseo ecoturístico, que las escuelas pueden visitar diariamente y además se crea conciencia ecológica del cuidado de nuestros ecosistemas”.La bióloga encargada de parte la confección del Plan de Manejo, Evelyn Ríos, sostuvo que “se presentó el proyecto que se quiere llevar a cabo, la construcción de la infraestructura, entre ellas un Museo, un Centro de Interpretación y una nueva pasarela, para que pueda ser usada con fines educativos en un entorno ambiental. La intención es afianzar la conservación y el manejo de la biodiversidad en esta área que fue declarada Monumento Nacional en 1995”.A su turno, el arquitecto Fernando de la Rosa, también integrante del equipo que contribuyó en la elaboración de la iniciativa, explicó: “El Plan de Manejo se establece y se debe reafirmar a través de una ley provincial y de esa manera se puede empezar a trabajar en distintos programas. Es la primera vez que se hace esto en el islote: era un espacio que estaba abandonado, no tenía mucha actividad y en tres años y medio se ha hecho un proceso participativo, donde se comenzó a convocar a las distintas asociaciones civiles de la ciudad que quisieran participar. Y se reafirmó la conducción de la Asociación A Ñangareco Nderejhe en la administración y en conjunto con el Estado Municipal se hace un cogobierno del islote”.Convocado para aportar su conocimiento de la riqueza natural del islote, el guardaparque Elías Sigura llamó a fortalecer la conciencia ambiental y el potencial que tiene el predio: “El Plan de Manejo es un documento rector que va a regir el funcionamiento del área de acá a unos cinco años. Un documento que puede ir teniendo cambio en el transcurso del tiempo, pero nos da una pauta para poder defenderlo con un sustento legal.Sobre el alcance que tendrá esta normativa señaló: “El Plan de Manejo en primer lugar categoriza el área, establece qué categoría va a tener el área. En este caso va a ser un área de usos múltiples, porque se puede hacer un aprovechamiento turístico, de educación, se pueden hacer varias actividades que en otra área protegida con más restricciones no se podrían hacer. Va regulando el funcionamiento del área, las cosas que se pueden hacer, lo que no se puede hacer y los programas que se van a llevar a cabo en todo el período: programas de educación ambiental, de restauración ecológica y la parte constructiva que se tiene pensado hacer en el área protegida, que es una serie de pasarelas y un centro de interpretación para vincularlo con la educación ambiental”.