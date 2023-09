Werner, Ponzio y Abbondanzieri disertaron en el Congreso Internacional del Maíz

Mariano Werner

Entre Ríos es sede de una nueva edición del Congreso Internacional de Maíz (CIM), donde se presentan las novedades tecnológicas y los desafíos de una de las principales cadenas agroindustriales de la provincia y del país. El congreso se desarrolla este martes y miércoles en Paraná.El objetivo del congreso es fomentar la producción de un cereal ampliamente versátil, capaz de adaptarse a distintas utilidades, y colaborar en la generación de valor agregado que diversifique la producción, aportando mayor mano de obra y rentabilidad, son algunas de las variables que testimonian la importancia de este gran evento.Este martes disertaron el piloto paranaense de automovilismo, Mariano Werner; el exfutbolista de River, Leonardo Ponzio; y el exarquero de Boca, Roberto “Pato” Abbondanzieri. Todos están incursionando en el rubro del campo y la producción.Werner, señaló que “sabemos lo que es el campo para el país y ni hablar para el automovilismo, que dependemos 100% del campo por publicidad y la gente que va a las carreras, que la mayoría es del interior”.“Empresas de cosechadoras, de líquidos, de semillas, de lo que sea, aportan como sponsors a los autos de carrera. El fanático está arriba de la cosechadora en la semana y los fines de semana van a vernos a las carreras”, resaltó.Por otra parte, se refirió al automovilismo y dijo aque “el fin de semana se me escapó una chance concreta con las camionetas, pero me quedan tres carreras. El TC empieza de cero, si bien tenemos puntos bonus. No obstante, siempre es importante estar en la pelea de ambos campeonatos. Llegamos bien, hicimos una buena prueba hace unos días y estamos expectantes. Hemos trabajado mucho”.En diálogo con, Ponzio indicó que “nosotros hicimos una profesión que tiene mucha repercusión y ahora estamos volcados al campo. Estamos aprendiendo, es una pasión también. Tratamos de mostrar lo que es mediante cómo nos ven”.“El trabajo es constancia, perseverancia, horarios, disciplina, todo lleva de la mano a todo. Realmente se necesita, nada se hace al azar, es parte de todo lo que uno aprendió en el fútbol”, dijo.Remarcó que “el campo está bien pero siempre dependemos del tiempo. Después todos tenemos posibilidades de crecer, porque estamos en un país muy productivo. Si ingeniamos un poco cómo hacerlo tiene sus frutos. Siempre hay acontecimientos con los que uno tiene que lidiar, los conocemos y ojalá mejoren”.“El fútbol se da dentro de la cancha, así que con mis compañeros me llevo bien. Con Abbondanzieri tenemos otra relación por vivir cerca”, resaltó.Por su parte, Abbondanzieri señaló aque “soy embajador de RUS Agro desde hace algunos años, pero también soy productor, soy contratista, me encanta escuchar, aprender. Como todos los lugares a los que voy, me encanta visitarlos, conocer de qué se trata. Estoy contento de estar acá”.“Yo mezclo el campo y el deporte. Mezclo lo que aprendí en el fútbol con lo que puedo llevar adelante como productor. Saber llevar adelante un negocio es algo que aprendí dentro del fútbol y ahora lo vuelco en mi vida de campo”, agregó.Por otra parte, se refirió al presente de Boca en Copa Libertadores y dijo: “cuando un equipo grande llega a semifinales y está muy cerca de llegar a algo muy importante, se hace más grande todavía, y más peligroso. Más allá de que todos tengan el 50 y 50, siempre está el plus de que Boca es muy copero como equipo. Veo muy bien a Romero como arquero, está haciendo algo muy importante en poco tiempo. Se ganó al hincha. Boca siempre contrata buenos arqueros”.