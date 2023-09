Utilitario se incendió mientras circulaba por transitada zona de Paraná

Un utilitario se incendió este martes en horas de la tarde en calle 9 de Julio, entre Enrique Carbó y Gualeguaychú, de Paraná.Miguel Albarelo, desde Bomberos Voluntarios, expresó aque “cuando llegamos nos encontramos con la parte del capot prendida fuego, sobre todo la zona del motor. Afortunadamente fue la única zona afectada. La cabina y la parte de atrás no presentaron daños”.El utilitario Fiat “estaba estacionado en ese momento, pero cuando empezó a incendiarse venía circulando”.El conductor “se bajó para intentar apagar el fuego y estaba siendo ayudado por vecinos. Nos dijo que escuchó una explosión y rápidamente se bajó y empezó a ver las llamas. Quisieron apagarlo con extintores. El rodado transportaba una moto, que no resultó dañada”.“Nosotros llegamos al lugar y pedimos ayuda a una camioneta con equipamiento de barretas de mano para abrir el capot, enfriar y apagar mejor el incendio”, agregó.Pidió a los conductores “tener el matafuegos adentro del auto, controlar que no esté vencido y que tenga la carga disponible”.