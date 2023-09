Invitan al “Seminario de Vida en el Espíritu Santo” en la Parroquia Don Bosco

Este viernes 15 de septiembre a las 20 se realizará la primera jornada de un total de tres, del “Seminario de Vida en el Espíritu Santo” en la Parroquia Don Bosco de la ciudad de Paraná, ubicada en la esquina de Avenida Ramírez y Uruguay.Mirta Sabaté y Regino Pauletti, estuvieron en el programade, para invitar al seminario y contaron la experiencia que tuvieron hace unos años cuando participaron por primera vez de un encuentro de estas características.“El seminario de vida trasforma vidas, hay personas que andan en la vida totalmente desorientadas, desanimadas, llena de amarguras y tristezas y hay una propuesta, que tengan un encuentro con ese Jesús que está vivo que es el que consuela, el que está cerca, el que guía, el que te de la fuerza y eso transforma”, afirma Sabaté.“Dios es inmensamente poderoso y su poder se manifiesta porque no es algo teórico, es una experiencia real de un encuentro con Jesús que vive y se hace presente cuando uno de corazón lo invoca, cuando uno de corazón desea algo que le falta en la vida. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe lo que hay en nuestro interior, conoce nuestros dolores, nuestra historia, todo lo que hemos pasado y da respuestas a aquel que se le acerca con un corazón dispuesto”, mencionó.Tras ello, aclaró que aquellas personas que asisten al encuentro “no tienen que venir a hablar de nada porque simplemente se participa; en la jornada la persona va abriendo su corazón y el diálogo es profundo, de corazón a corazón y de forma personal”. Es un momento apropiado para encontrar la solución a aquellas situaciones de la vida que nos angustian y estar frente al Señor.Consultado sobre quiénes pueden participar, Regino Pauletti explicó que “no hay límite de edad. Pueden participar jóvenes, adultos, familias, matrimonios, está abierto totalmente y es libre y gratuito. Los esperamos con los brazos abiertos porque realmente es una oportunidad única. Cuando hicimos el seminario por primera vez, nos invitaron y no sabíamos dónde íbamos, sin embargo, nos sorprendió y a partir de ese momento, nunca más dejamos de participar en eventos de esta naturaleza que nos cambió la vida”.“Hoy la gente está muy angustiada, y la palabra de Jesús dice:y esas palabras hoy llegan al corazón de muchos hermanos que están escuchándonos. También Jesús dijo; y en esas palabras encierra mucho, si es el camino por ahí intento transitarlo, si es la verdad cuántos la buscamos, por eso no dejen pasar esta oportunidad. Es momento de reencontrarse con aquel que nos dio la vida, que es Jesús”.Finalmente, y a modo de reflexión Sabaté indicó que para participar en el seminario “no hay recetas, nadie te puede decir lo que tenes que hacer, pero sí participar y escuchar que es muy sanador, es una experiencia del amor de Dios. Cuando llegué por primera vez a esa experiencia, realmente sentí que el amor de Dios me tomó de tal manera que me enamoró, fue algo que sentí físicamente; en ese momento tenía 35 años y mi experiencia era que flotaba, todo lo veía lindo, positivo, todo me había cambiado, la mirada hacia la vida, todo tenía un color diferente, estaba dispuesta de una manera y eso no se agota, en la vida uno pasa por situaciones difíciles, pero cuando uno sabe que no está solo, que hay un Padre que te apoya, que te provee y te va sacando de las situaciones, es algo que no tiene precio, por eso hay que experimentarlo”.