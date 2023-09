Docente se mudó a Paraná para “volver a empezar” y perdió todo en incendio

Laura es una profesora de Historia que, por un desperfecto técnico, se prendió fuego la casa donde vivía y perdió todo lo que tenía. Antela damnificada expresó que, hace poco tiempo que vive en Paraná y se había mudado con la intención de "volver a empezar".Laura detalló que cuando era chica vivió en Paraná y luego se mudó a una localidad provincia de Buenos Aires donde permaneció varios años, pero luego de atravesar una compleja situación, decidió mudarse con su hermano a la capital entrerriana. Y hace muy poco, había logrado alquilar un inmueble y vivía sola.“Vine hasta acá para empezar una nueva vida, el sábado a la noche salí, pero cuando volví”, mencionó Laura con lágrimas en los ojos al tiempo que agregó que “los vecinos llamaron a los bomberos y también me ayudaron a apagar el fuego”.Y amplió: “. Perdí todo, la ropa zapatillas, televisor, y lo que más me duele es la pérdida de una computadora que utilizaba para trabajar de manera remota”.En este sentido, Laura solicitó ayuda a la comunidad para volver a empezar: “solo me quedó la ropa que tengo puesta”.Quienes deseen colaborar con Laura pueden comunicarse al 2281567578 o transferir a una cuenta cuyo alias es EGIPTOGRECIAROMA .