Por las ráfagas de viento, vecinos de barrio 500 viviendas se quedaron sin luz

La voz de Enersa

Milton, que está a cargo de un kiosco en calle Báez y Montiel, afirmó aqueDe todas formas, acotó que “vino por un instante y se volvió a apagar. Eso fue un destello del tendido eléctrico”.Asimismo, contó que es la primera vez que ocurre este tipo de eventos: “Tuvimos una tormenta de vientos hace dos semanas atrás que no fueron tan fuertes, pero no se cortó la luz”. También comunicó que no hubo problemas en el barrio.Juan Pablo Modenutti, que forma parte de la empresa energética, anunció que ya encontraron dónde se localiza la falla: “Ya encontramos el cable cortado. Los árboles cedieron ante semejantes ráfagas de viento. Tengo que hacer la poda para retirar los árboles y ahora estamos procediendo a levantar el cable, tensarlo y volverlo a empalmar”.Asimismo, comentó que se “cortó en dos tramos” y por eso se los observó trabajar en otras cuadras. Asimismo, comunicó cuándo volvería a estar presente el servicio de luz: “15 minutos o media hora”.Por otra parte, comunicó que hubo otros problemas en otras zonas de Paraná: “Alrededor del mediodía, cuando se desató la tormenta de viento, no hemos parado. Estamos desde las seis de la mañana trabajando para solucionar el servicio”. Las zonas de calle Don Bosco, Avenida Circunvalación, barrio Consejo y en Colonia Avellaneda fueron algunas de las afectadas.