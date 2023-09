Día del maestro: docentes jubiladas celebraron su día y compartieron recuerdos

En el marco del Día del Maestro, este 11 de septiembre,visitó una acogedora casa de té en Paraná, donde se encontraba un grupo de docentes jubiladas de la escuela Santa Ana. Aunque sus días de enseñanza activa quedaron atrás, el espíritu de la docencia sigue latente en sus corazones.Patricia, psicopedagoga, compartió sus sentimientos sobre su transición a la jubilación: "Fue difícil, me costó mucho, pero aún me quedan los recuerdos de muchos momentos compartidos, un grupo humano divino, y ahora disfrutamos mucho de juntarnos y pasamos un buen rato".Adriana, maestra de nivel inicial, recordó sus 31 años frente a los niños con alegría:El tiempo pasó volando, pero fue una época feliz".Milena, con once años de jubilación a sus espaldas, afirmó:Los lazos que formamos como docentes y con los estudiantes son indestructibles".Para finalizar, la exdirectora, quien dedicó 34 años de su vida a la enseñanza en la misma escuela, comentó emocionada: "Comencé mi carrera en Santa Ana, y allí me jubilé. Cada día fue una experiencia maravillosa, y los recuerdos perduran hasta hoy".