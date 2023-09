Los fuertes vientos en Paraná derrumbaron un paredón en construcción

Los fuertes vientos que se registraron en la tarde de este lunes en Paraná, que superaron los 50 km/h, provocaron la caída de árboles y de un gran paredón que estaba en construcción. En calle Nogoyá, un árbol cayó sobre un auto que estaba estacionado en la vía pública, también cedió un ejemplar en Avenida de las Américas en la zona del CEMENER. Asimismo, las ráfagas tumbaron un paredón que estaba en construcción en calle Juan Díaz de Solis y Maestro Normal, en barrio Villa Hermosa de la capital entrerriana.dialogó con Sergio, un vecino del lugar que contó que en el lugar se está construyendo un galpón y en esa pared se iba a colocar un portón de ingreso.“Nunca vi nada igual, me estaba levantando de la siesta, cerca de las 15, y sentí un ruido como cuando descarga un camión con canto rodado. Pensé que había sido en mi casa, que se había caído el tanque de agua y cuando salí me encontré con esto, algo increíble”, dijo y dio cuenta que la pared es de unos 26 metros de frente.Sobre lo sucedido expresó: “Ha sido una fuerza, tipo tornado o un viento que da vuelta. Es una ráfaga que no es completa, porque si no se hubiese caído toda la pared y se cayó una franja, para mí fue un tornado”.En tal sentido, afirmó que la construcción “tenía una base impresionante, era una estructura super sólida; pero la naturaleza superó todo, el ladrillo, el hierro, todo. Si hubiese tenido chapa hubiese sido todo más complicado”, opinó.Por su parte, Lucas García, coordinador general de Protección Civil, señaló a Elonce que “a partir de las 14.30 de este lunes, tuvimos situaciones en casi toda la ciudad, con cortes de calles y de avenidas por la caída de árboles, sobre todo en la dirección sur de Paraná”, dijo y agregó que “hemos tenido diez intervenciones por árboles caídos y una estructura colapsada en la zona de la Toma Vieja”, explicó.Sobre la pared caída, indicó que está lindante a una plaza, “y estamos haciendo la señalización para que nadie pase cerca”.“Son fuertes vientos, del sur que hacia la noche se irán calmando”, manifestó sobre el fenómeno climático y recomendó a la población no salir a la calle en caso de no necesitar hacerlo, “más que nada para prevención”.