Operaron a paranaense con rara enfermedad y tuvo complicaciones tras la cirugía

Carolina Larrosa llevaba una vida normal y sana hasta febrero de este año. Era arquera de Camioneros en el Futsal y participaba de la liga Altos del Paracao. Pero un día amaneció con algunos síntomas poco frecuentes en su cuerpo que la hicieron caer al suelo. Tras los estudios realizados, la joven de 23 años, oriunda de Paraná, conoció que padece una extraña enfermedad denominada cavernoma bulbar.Para poder solventar los gastos de la cirugía, unos 15 millones de pesos, se realizaron numerosos eventos , ferias y rifas. Finalmente, Carolina fue intervenida el pasado 7 de septiembre en el hospital Italiano de Buenos Aires.La neurocirugía se realizó de forma exitosa, pero "lamentablemente el post-operatorio no viene siendo tan exitoso. Los médicos se encontraron con una serie de complicaciones que llevaron, entre otras cosas, a la realización de una toracostomía", se indicó y ante ello, la estadía de la paranaense en el área de Terapia intensiva será más extensa. Además según indica diario Uno, está previsto que le realizan una traqueotomía.Ante esta situación, la familia de Carolina volvió a apelar a la solidaridad de la comunidad con el fin de cubrir los costos de la terapia intensiva. Quienes puedan colaborar pueden enviar por transferencia bancaria al alias CAROLINALARROSA23 o CBU 380064503000066337079.Carolina tiene 23 años, es oriunda de Paraná y en febrero de 2023 fue diagnosticada de carvernoma bulbar en el cerebelo, es decir, una malformación vascular que produce hemorragias internas. En su caso no había tenido síntomas, por lo que le habían detectado la patología congénita. A fines de mayo, la joven en diálogo con el programa Buenas Noches de Elonce, contó que “a principios de febrero, me levanté un día y no tenía estabilidad, no sentía el lado derecho del cuerpo y me caía. Estuve con hipo un mes entero, ese fue uno de los síntomas. Me quedó la parálisis en la mitad de la cara. Debido a todos los síntomas con los que me levanté, fui al Hospital San Martín de Paraná y de ahí al Cullen de Santa Fe. Ahí es donde me diagnosticaron con esto”.Reveló que eso “produjo esos síntomas porque hubo un sangrado. Puede volver a ocurrir en cualquier momento, por eso la necesidad de la cirugía. Con cada sangrado que se produce, las consecuencias son peores”.Ante la incertidumbre de no saber cuándo puede volver a ocurrir un episodio de esas características, manifestaba: “No hay ningún otro tratamiento. La única forma es la cirugía, donde extraen este cavernoma. Es complejo por el lugar donde está. Allí se maneja todo el cuerpo”.