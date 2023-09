Arte Joven fue un éxito y anunciarán nuevas actividades en el Skatepark

Sueño cumplido

Se realizó este sábado en el Skatepark la primera edición del Encuentro de Arte Joven, un espacio que busca visibilizar y dar espacios a los artistas jóvenes para hacer crecer sus proyectos artísticos.En esta oportunidad se presentaron Shulamit, Sin Querer Queriendo, Rock and Vibes y Tatu Mulita. Además, hubo un sector gastronómico y una feria de emprendedores emergentes.“Pusimos en valor este lugar, a través de este tipo de convocatorias que es Arte Joven: hay un montón de grupos de música, que tiene esta nueva cultura emergente. Estamos felices de haber logrado todo esto y que este espacio se ocupe exclusivamente para esta actividad. En septiembre tenemos otra fecha más y tenemos el cuarto Festival de Cultura Emergente2", precisó la subsecretaria de Cultura, Carina Netto.Por su parte, el coordinador de Cultura Emergente Joaquín Arijón, expresó su satisfacción “porque ha sido una decisión política habitar este espacio que es el Skatepark y habitarlo a través de la cultura emergente que pusimos en valor con la gestión. Todas las bandas que han salido han participado por convocatoria. Son chicos y chicas que tienen proyectos culturales-artísticos, de entre 16 y 30 años. Se busca potenciar la cultura y la cultura en nuestros artistas jóvenes. Seguimos apostando a su recorrido y a su trayectoria para que puedan participar de estos espacios que venimos fomentando desde la subsecretaría de Cultura, la secretaría de Coordinación Estratégica y la Municipalidad de Paraná por decisión del intendente Adán Bahl”.Dos de los integrantes de Tatú Mulita contaron su experiencia arriba del escenario. Santiago Salva, bajista de la banda, explicó que “es un sueño cumplido poder estar acá, porque hemos venido otras veces a ver la propuesta, esta nos parece espectacular para bandas y artistas nuevos que estamos emergiendo”.Fiorella Emeri, guitarrista del grupo, dijo que “estar arriba es maravilloso: nunca pensé, nunca me imaginé que podríamos haber llegado a estar del otro lado porque siempre vinimos como banda a ver, a culturizarnos. Este espacio cultural de la música que tiene Paraná, que parece que no está, pero con estos eventos se da a conocer a la gente, así que estamos muy felices”.A su turno, la solista Shulamit, agradeció la invitación del Municipio para ser parte del evento. “Sí, la verdad que me parece una propuesta re linda. Es bueno, primero poder tocar acá en el Skatepark, en el parque. Justo hoy nos hizo un clima hermoso, un día hermoso. Y la verdad que sí, una propuesta hermosa y estoy muy contenta de poder participar”.