Se palpita la nueva edición del Aerosport 2023 en Paraná

La cita, que está abierta a los fanáticos de la aviación y a los que no lo son,recibirá a todos los aerodeportistas del país en un gran evento que se reeditará con la participación de los más destacados cultores de la aviación deportiva nacional.El Aeroclub Ciudad de Paraná se prepara para realizar el festival aerodeportivo “AEROSPORT Paraná 2023” Feria del aire y los aerodeportes, que se desarrollará los días 30 de septiembre y 1 de octubre próximos. Este evento se realizará en dependencias del Aero Club Ciudad de Paraná ubicado sobre la ruta nacional 12 Km. 454 (Pegado al Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos), Provincia de Entre Ríos.; 4 de los mejores pilotos acrobáticos del país, estarán presentes en este evento que vuelve a realizarse en la capital entrerriana., Presidente de la institución organizadora será la principal atracción con su avión de origen alemán Extra 330SC -el mejor avión acrobático del país, ya conocido por el público paranaense;, experimentadísimo piloto acro estará con su avión biplano Pitts S2-A;, otro clásico en los festivales aeronáuticos se presentará a bordo de su Pitts S2-B y,, piloto internacional realizará la demostración acrobática con la aeronave One Design DR-107 ASP 2023 contará con un sector de recreación para los más chicos, un variado sector gastronómico y stands de emprendedores.La invitación a los visitantes incluye “Vuelos recreativos”, los tradicionales Vuelos para el público, que durante el fin de semana no cesarán, y así poder conocer la ciudad y nuestro majestuoso río desde el aire. En “Aerosport Paraná 2023” participarán Instituciones Aeronáuticas Civiles y Militares. Instituciones de Formación, Investigación y educativas, empresas y profesionales, asimismo podrán encontrar una gran variedad de stand de exposición donde no solo hallarán empresas y comercios locales relacionados con la actividad sino también de distintos rubros que nos acompañarán en este evento proponiéndoles diferentes servicios y propuestas.. Con la compra de la entrada todos participarán de sorteos de vuelos recreativos, y otros productos a lo largo de todo el fin de semana. La entrada se podrá adquirir libremente en puerta durante las dos jornadas, y habrá venta anticipada online que comenzará 15 días previos al evento. Cabe mencionar que el ingreso al festival se realizará por el Club de Volantes Entrerrianos donde además está previsto el estacionamiento del público asistente, el cual no tendrá costo.Aerosport Paraná 2023 será una oportunidad única para que el público de la Ciudad capital de Entre Ríos y alrededores conozca esta institución con más de 80 años formando pilotos y puedan interiorizarse sobre la actividad aeronáutica, compartan tiempo con las entidades que acompañarán, y disfruten de un Show Aéreo de altísimo nivel.