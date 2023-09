Se vive con gran éxito la última noche del FICER en Paraná

Películas entrerrianas en competencia



Finaliza este sábado la 5º edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que se desarrolla en Paraná durante cuatro jornadas con una grilla de películas regional, nacional e internacional.transmite en vivo, desde el Centro Provincial de Convenciones (CPC), la premiación en relación a los proyectos preseleccionados de distintos puntos de la provincia que concursaron en las diferentes líneas de la convocatoria para realizadores/as entrerrianos.La categoría en competencia de los cortometrajes entrerrianos configuró un panorama actual de la riqueza y la diversidad del cine entrerriano que da sus primeros pasos junto a los directores jóvenes. Muchas de estas películas pudieron encontrarse con el público del lugar donde fueron gestadas, con los actores, directores, productores y técnicos que las llevaron adelante. Por todas estas razones, el FICER se convierte en un espacio propicio para compartir las producciones, comentarlas, y valorarlas en el seno de la comunidad.Jimena Chaves, directora de la película “Matria”, manifestó: “Estoy muy contenta de participar del FICER donde nos encontramos en la sección ‘Cine por Entrerrianos’ y los 40 años de la democracia. Esta película cuenta sobre el conflicto bélico, pero en este caso, acerca de la mirada y de los sentimientos de las madres, quienes son mujeres de más de 80 años, que forman parte de nuestra historia argentina y que recién ahora empezamos a escuchar sus relatos, así como también, sus vivencias con todo lo que fue la ida de sus hijos en Malvinas, los cuales no regresaron”.Con respecto al inicio de “Matria”, sostuvo: “Un poco por una cuestión familiar donde el primo de mi padre es caído de Malvinas y, por otro lado, acercándome a la temática, en la que a través de investigaciones me di cuenta que no había nada sobre las madres. De esta manera, surgió la idea de hacer esta película”.también dialogó con el director de "Me perdí hace una semana": "Estoy contento y es simpático porque la película estuvo perdida 12 años, ya que la filmamos hace mucho tiempo y finalmente pudimos mostrarla en Entre Ríos este viernes”, además Iván Fund contó: "La presenté junto a Eva Bianco, quien es una de las protagonistas y una gran actriz. Fue muy conmovedor ya que la sala estaba llena y con un público muy dispuesto a sorprenderse un poco”.En la oportunidad, el actor de "Hace mucho que no duermo", Agustín Godoy, explicó que "es una película donde se encuentra un personaje que es una especie de oficinista tranquilo y un poco insomne, al que le cae por accidente una mochila que pasa de mano en mano por toda la ciudad. La trama se dispara alrededor de la persecución de este objeto que empieza a alterar un poco la vida de cada uno y a generar varias líneas narrativas”.En tanto, el director Agustín Gagliardi comentó: "Todo es bastante sorprendente ya que la estrenamos ayer. Se acercó mucha gente a decirnos que le había gustado la película. Todo fue muy alegre”.