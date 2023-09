Para Gainza, “el deporte en los barrios se debe potenciar y promover”

El candidato a intendente de Amor por Paraná, Emanuel Gainza, participó de las actividades por los dos años de la escuelita deportiva “La pelota no se mancha”. Desde el barrio Paraná XIV habló de la importancia del deporte en los niños, la contención familiar y el desarrollo.“Sostenemos que el deporte en los barrios es un eje muy importante que tenemos que potenciar y promover. En este evento hay muchas escuelitas deportivas, sobre todo´, con Claudio Bastida, es además candidato a concejal de nuestro frente y vienen trabajando en un plan para desarrollar el deporte, para llevar a los barrios a los potreros”, aseveró Gainza.Asimismo, señaló que “en cada playón deportivo que tengamos en la municipalidad, debemos tener una escuelita municipal de deportes, eso implica dos profes de educación física, tres pelotas de fútbol, vóley y tres de básquet. Además, de una merienda saludable, es lo que se debe llevar a cada rincón de Paraná para que los chicos tengan una oferta deportiva donde aprendan valores, para que le saquemos las adicciones y este es un ejemplo que se puede generar en todos lados, donde está la familia, hay música, hay actividades, hay una merienda saludable, hay muchas cosas que hacen que el deporte vuelva a estar en los barrios de Paraná”.Haciendo referencia a la escuela `La Pelota no se Mancha´, dijo: “Este ejemplo donde tenemos varias escuelas deportivas, los clubes de barrios que están cerca y además el CIC, que son actividades más integradas, trabajando juntos”.“Además, los jardines maternales tienen que hacer una planificación en conjunto con las escuelitas deportivas para que en cada una de las disciplinas también podamos sumar la importancia al deporte”. Amplió.En sintonía, Ganiza detalló que “también se debe educar desde la nutrición, hoy tenemos problemas de sobrepeso infantil que están vinculados a que los chicos tienen hidratos, harinas, pero le faltan futas y fibras; tenemos que trabajar con los chicos y destacar que la familia viene a acompañar”.“Más allá de la cuestión deportiva vinculada a la salud, lo que aquí se transmiten son valores, en el deporte los chicos aprenden a hacer juego limpio a poder respetar al otro, siempre está el tema de no decir malas palabras. También me ha contado el profe que siempre pide la nota del colegio y premia a los que mejor nota tuvieron y eso es lo que tenemos que hacer: integrar, poder trabajar en conjunto, planificar y que las escuelitas deportivas que están haciendo un gran trabajo en muchos lados de Paraná, tengan un apoyo real. Hoy todos sabemos que comprar una pelota es cara, para viajar se hace mucho esfuerzo, se hacen rifas, locros y empanadas; si eso lo podemos ayudar con el Estado tenemos mucho para hacer en la cuestión deportiva desde el Estado Municipal”, cerró.