Arco Iris solicita alimentos para donar a familias de niños internados

“Solicitamospara que lleguen a lascomunicó ala titular de laMirta Sotier. Según explicó, en la sala de oncohematología del hospital San Roque, los familiares de los pacientes cuentan con una cocina “donde pueden preparar sus comidas, porque están durante varios meses internados, y no hay nada como la pizzita o el guiso de mamá”.“Si bien reciben la comida que brinda el hospital, hay veces que los chicos no pueden comer en el horario de almuerzo porque pueden estar bajo el tratamiento o no tener deseos de comer en ese momento, y después le piden a su mamá un arroz con queso o una torta”, fundamentó Sotier.Según explicó, Arco Iris provee a las familias internadas de alimentos no perecederos y elementos de higiene., remarcó.En la oportunidad, también informó que la entidadcon el objetivo de “recaudar fondos para la puesta en valor del inmueble que el hospital San Roque nos presta como hospedaje para los familiares que vienen a Paraná a estar con sus niños, porque la mayoría son del interior”.“A través de la ley Felipe , siempre se pidió contar con un hospedaje para que las familias puedan estar con los niños; o para el caso en que los chicos puedan hacer un tratamiento de día y tienen que estar internados porque no tiene donde estar”, explicó Sotier.recalcó la titular de la entidad que brinda acompañamiento a las familias de oncohematología del San Roque.Los interesados en colaborar pueden acercarse a la sede de Leadi, en calle Irigoyen 41, los días jueves de 16 a 19 y los viernes de 8 a 12.“El mejor regalo para un niño bajo tratamiento oncológico es ser donante de sangre”, cerró Sotier.