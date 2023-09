Amenaza de bomba alarmó a escuela de Paraná: “La voz daba un poco de miedo”

“Hay una bomba en la escuela, saquen a todos ya sino quieren que exploten los gurises”, fue la amenaza sobre la presencia de un explosivo que este viernes alarmó a la comunidad educativa de escuela primaria Nº21 “Juan B. Terán” de Paraná.“A las 10 recibimos la llamada de un señor, el que expresaba que había una bomba en la escuela y que teníamos que sacar rápidamente a los chicos. Llamamos al 911 y a la comisaría décima, mientras, cada maestra se hizo cargo de su grupo, controló que estuvieran todos, y nos fuimos hasta la esquina cumpliendo con el protocolo”, explicó ala vicedirectora Gabriela Senger.El llamado sobre la amenaza de bomba fue atendido por la secretaria escolar, quien aseguró que “la voz daba un poco de miedo”. “Hicimos lo que correspondía y lo más rápido posible para controlar a los chicos; y dejamos las pertenencias dentro de la escuela porque el objetivo era cuidar a los estudiantes”, argumentó la directiva de la escuela de calles Marco Sastre y Yapeyú.“Todos los chicos se fueron a la casa con la idea de que estábamos ensayando cómo salir de la escuela ante un evento especial que pudiera surgir”, explicó la directiva al confirmar que movilizaron a 260 alumnos. “En menos de diez minutos estuvieron todos los chicos afuera de la escuela, en la esquina y sobre calle Aguado”, repasó.“Los chicos se asustaron porque vieron a la Policía y la explicación que se les dio que fue Policía controló que los docentes estuviéramos haciendo bien nuestro trabajo”, indicó Senger.La vicedirectora de la Terán destacó aque el objetivo del protocolo que se activó que “que los chicos no pasaran por ninguna crisis y permanecieran tranquilos para pasar el momento lo mejor posible, porque además debíamos esperar a que se hiciera el control en la escuela, para después poder ingresar o hasta que los padres retiren a sus hijos”.“Todos los papás buscaban explicaciones, pero, en ese momento, primaba el cuidar la vida de los chicos”, insistió Senger.“La Policía está rastreando el llamado para dar con la persona. No tenemos explicación porque no hubo ningún hecho; y si fue un chiste fue bastante malo porque en medio siempre están los chicos”, lamentó la directiva.“Todas las maestras actuaron de forma excelente, porque cuidaron a cada uno de nuestros gurises y estuvieron atentas, algunas jugaron con ellos en la vereda; el trabajo de las maestras fue impecable y todas merecen el abrazo de cada uno de esos padres que todos los días nos dejan a sus hijos”, recomendó Senger. “Las familias deberían retribuirles a las maestras con un abrazo y un `gracias´ porque cuidaron a los chicos como si fueran hijos de ellas”, destacó.Finalmente, confirmó que, por la tarde, continua el dictado de clases de forma normal.